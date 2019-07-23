Исследование: размер упаковки продуктов уменьшили на 7–20 %

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Производители товаров на российском рынке за 2012–2018 годы уменьшили размер упаковки продуктов на 7–20 %, выяснил институт маркетинговых исследований GfK. Процесс уменьшения упаковки авторы исследования называют «даунсайзингом». При этом чаще всего производители используют «скрытый» даунсайзинг, отмечают исследователи, при сохранении или незначительном снижении стоимости.

Сегодня на полках можно встретить всю гамму емкостей, отличных от «классики в один честный литр»: например, наиболее ходовой формат в категории молока – это 900-950 мл, но есть и 920, 925, 970, 975, 980 и 985 мл.

По словам Татьяны Кокоревой, заместителя руководителя отдела исследований потребительской панели GfK Rus, заметить «подмену» когда-то традиционного литрового объема упаковки в категории молока невооруженным взглядом достаточно сложно. Однако рассчитывать на то, что потребитель не обратит внимание на даунсайзинг, не стоит.

Так, по данным GfK, увеличилось число тех, кто обращает внимание на стоимость за 1 кг/л продукта: если в 2012 году таких покупателей, по данным GfK Rus, было 29 %, то в 2018-м – уже 47 %. Это означает, что сегодня практически половина населения России пересчитывает стоимость товара за 1 кг или 1 л. Одновременно выросла доля россиян, которые время от времени обращают внимание на размер фасовки в пересчете на 1 кг/ л (с 17 до 29 %).