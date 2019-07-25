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25 июля,
2019
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Исследование: 75% россиян не хватает денег до зарплаты

ТВ2
ТВ2
17 минут назад

75% россиян не хватает денег до зарплаты, а откладывать излишки на сбережения могут лишь 5% жителей страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». 

Исследование: 75% россиян не хватает денег до зарплаты

Как показал интернет-опрос, 38,4% россиян нужны дополнительные 10 тысяч рублей, чтобы закрыть разрывы в семейном бюджете. 6,8% граждан не хватает шести-восьми тысяч рублей, 8,4% — пяти тысяч рублей к получаемым зарплате или пособию. 10,2% жителей страны нуждаются в дополнительных трех-четырех тысячах рублей, а 11,4% требуется не более двух тысяч рублей. 


При этом 7,1% опрошенных достаточно их нынешнего ежемесячного дохода, а откладывать излишки и копить деньги могут лишь 5% граждан. Оставшиеся 6,6% ответили, что их благосостояние не зависит от регулярных доходов. 


Компания проводила исследование среди россиян старше 21 года. Метод — рассылка вопросов на электронные адреса клиентов и опросы в соцсетях. Базу исследования составили 1,5 уникальных ответов.

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