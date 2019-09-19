Исследование: 26 % молодежи хотят покинуть Томск

Специалисты Финансового университета при правительстве РФ провели социологическое исследование и выяснили, из каких российских городов наиболее всего стремится уехать молодежь. По итогам исследования Томск оказался привлекательным городом для молодых: покинуть его хотят лишь 26 % томичей.
Во время исследования опрашивались люди в возрасте от 18 до 30 лет в разных городах России. У респондентов спрашивали: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то когда?». По итогам опроса 67 % жителей российских городов не планируют покидать родных мест, 33 % рассматривают возможность переезда. При этом 29 % из них намерены сделать это в ближайшие семь лет.
Чаще всего молодежь хотела уехать из Омска, Тольятти, Барнаула, Кемерова, Челябинска, Волгограда, Магнитогорска, Липецка, Набережных Челнов и Ульяновска.
Меньше всего молодые хотят покинуть Томск, Севастополь, Москву, Грозный, Краснодар, Тюмень, Рязань, Новокузнецк.
«Надо отметить, что довольно часто городами со значительными исходящими миграционными потоками становятся крупные центры с развитой социально-экономической инфраструктурой и большим количеством вузов. В крупных городских центрах существует современный средний класс, являющийся примером для подражания для остальной молодежи в части объема потребления и качества жизни. <...> Высокий уровень образования означает, с одной стороны, знакомство с современными стандартами качества жизни, а с другой стороны, хорошее образование подразумевает возможности выбора рабочих мест с достаточно высоким уровнем оплаты труда, которых в этих городах может быть недостаточно», — говорится в анализе опроса.
Социологи по итогам исследования отмечают, что молодежь не готова уезжать из комфортных городов и тех мест, где имеются возможности для самореализации и повышения собственного благополучия.