Исследование: 26 % молодежи хотят покинуть Томск

Специалисты Финансового университета при правительстве РФ провели социологическое исследование и выяснили, из каких российских городов наиболее всего стремится уехать молодежь. По итогам исследования Томск оказался привлекательным городом для молодых: покинуть его хотят лишь 26 % томичей.





Во время исследования опрашивались люди в возрасте от 18 до 30 лет в разных городах России. У респондентов спрашивали: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то когда?». По итогам опроса 67 % жителей российских городов не планируют покидать родных мест, 33 % рассматривают возможность переезда. При этом 29 % из них намерены сделать это в ближайшие семь лет.





Чаще всего молодежь хотела уехать из Омска, Тольятти, Барнаула, Кемерова, Челябинска, Волгограда, Магнитогорска, Липецка, Набережных Челнов и Ульяновска.





Меньше всего молодые хотят покинуть Томск, Севастополь, Москву, Грозный, Краснодар, Тюмень, Рязань, Новокузнецк.