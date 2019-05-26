Испытание поединком: томские школьники начнут сдавать ЕГЭ

Школьники в Томской области начнут сдавать итоговые экзамены. Первые экзамены для одиннадцатиклассников пройдут 27 мая, это будут итоговые испытания по географии и литературе. Как сообщает обладминистрация, всего в этот день по Томской области будет работать 17 пунктов сдачи экзаменов.

«На два экзамена по литературе и географии зарегистрировались 634 человека. Свои результаты экзаменов по двум предметам школьники могут узнать не позднее 11 июня», – говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации.

В правилах ЕГЭ в этом году два нововведения. Выбор иностранных языков стал шире. К английскому, немецкому, испанскому и французскому добавился китайский язык.





Второе изменение коснулось экзамена по математике. Этот тест обязателен для всех школьников, одиннадцатиклассники могут сами выбирать уровень его сложности. Те, кому математика нужна для поступления в вуз, должны сдать профильный экзамен, а остальные выпускники могут ограничиться более простым базовым. В прошлом году у школьников была возможность сдать обе версии ЕГЭ по математике, но теперь придется выбрать только одну.





Напомним, ЕГЭ (Единый государственный экзамен) будут сдавать 6413 томских школьников. О намерении сдать единый госэкзамен заявили выпускники прошлых лет, провалившие предыдущие испытания или желающие досдать какие-то предметы для поступления в вуз. Их всего 612 человек.





В Томской области в 2019 году будет задействован 61 пункт проведения ЕГЭ. Все они обеспечены видеонаблюдением, металлоискателями, оборудованием для печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования материалов.





Весь период аттестации для выпускников продлится больше месяца – до 2 июля.