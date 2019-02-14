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14 февраля,
2019
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Иркутский музыкант записал клип на песню «Путина портрет»

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Музыкант Артем Галанов опубликовал в Youtube клип «Путина портрет». Главному герою подарили портрет Путина. Он повесил его на стену, и в доме сразу начали происходить «чудесные» вещи.

Иркутский музыкант записал клип на песню «Путина портрет»
Фото: скрин с Youtube

Автор клипа Артем Галанов рассказал ТВ2, что пишет песни уже давно. Но впервые в Сеть  выложил  именно эту.  Про портрет Путина.

«Идея песни «Путина портрет» не в Путине, — рассказал Артем Галанов. — У меня знакомый делает полки из массива дерева. Я как-то написал ему отзыв на стене ВК: «Купил у Олега полки, жена похорошела, Олимпиаду дети выиграли, денег больше стало, кот перестал блевать». Это был стеб. Но потом я посидел и подумал: а если мы заменим полку на портрет президента. Скажу сразу, что это стеб. В Youtube пишут разные мнения. Кто-то считает, что я обругал всех. Другие, что я прогнулся под власть. Но это стеб и над нашим менталитетом, когда мы ждем чуда со стороны власти. И насмешка над культом личности».

Артем Галанов признается, что в его жизни был период, когда он агрессивно отстаивал свою точку зрения на политику.


«Я сейчас энергию больше в музыку вкладываю. Как поэты, которые не на митингах выступают, а стихи пишут. Я хочу попробовать через творчество, через сатиру высказывать свое мнение. И не через хейтерство. Сейчас по телевизору показывают политические шоу, где все только и делают, что орут на друг друга. А я предлагаю послушать».


Артем Галанов добавил, что после того как он опубликовал свой клип, к нему начали поступать предложения о сотрудничестве.

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