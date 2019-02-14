Иркутский музыкант записал клип на песню «Путина портрет»

Автор клипа Артем Галанов рассказал ТВ2, что пишет песни уже давно. Но впервые в Сеть выложил именно эту. Про портрет Путина.

«Идея песни «Путина портрет» не в Путине, — рассказал Артем Галанов. — У меня знакомый делает полки из массива дерева. Я как-то написал ему отзыв на стене ВК: «Купил у Олега полки, жена похорошела, Олимпиаду дети выиграли, денег больше стало, кот перестал блевать». Это был стеб. Но потом я посидел и подумал: а если мы заменим полку на портрет президента. Скажу сразу, что это стеб. В Youtube пишут разные мнения. Кто-то считает, что я обругал всех. Другие, что я прогнулся под власть. Но это стеб и над нашим менталитетом, когда мы ждем чуда со стороны власти. И насмешка над культом личности».