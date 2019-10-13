Иркутский губернатор решил увеличить себе зарплату почти в два раза

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил увеличить свою зарплату почти в два раза. Об этом пишет РБК. Глава Приангарья подготовил указ о повышении окладов всех областных государственных служащих. Сообщается, что оклад иркутского губернатора сейчас составляет около 19 тысяч рублей.





«Проектом закона предложено изменить должностной оклад лица, замещающего областную государственную должность Губернатора Иркутской области с «18880 рублей» на «27167 рублей», — говорится в заключении правового управления заксобрания.





Сергей Левченко объяснил, что повышение оклада для госслужащих необходимо, чтобы повысить зарплаты бюджетникам. По его словам, во время паводков в Иркутской области люди получали небольшую зарплату.





«Люди находились в командировках, работали без выходных минимум по 12 часов и получали зарплату в пределах 30 тысяч рублей. Поэтому, для того, чтобы повысить зарплату государственным служащим, нужно было разработать данный указ, — пояснил Сергей Левченко.





Губернатор также заявил, что часть своей зарплаты будет отдавать на благотворительность.





Напомним, летом в Иркутской области случилось серьезное наводнение. 25 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. При ликвидации ЧП в Тулуне, губернатора Сергея Левченко критиковал Владимир Путин.





Читайте по теме:





Взаимопомощь делает людей людьми

Томские ученые назвали причины паводка в Тулуне​