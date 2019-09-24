Иркутские ученые предложили синтезировать электричество из отходов

Мы выделили такие штаммы бактерий, с помощью которых повышается эффективность работы биотопливных элементов, — цитирует пресс-служба ИГУ главу проекта с российской стороны Дэварда Стома. — При этом, выступая как катализатор, они обходятся несоизмеримо дешевле, чем платина, которая фактически существенно нивелирует электрические потери из-за катодного «перенапряжения». Катализаторы же другого типа в современных биоэлектрохимических системах не позволяют им эффективно конкурировать с другими источниками энергии.