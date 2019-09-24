Иркутские ученые предложили синтезировать электричество из отходов

Биологи Иркутского государственного университета предложили перерабатывать отходы с помощью бактерий и одновременно получать электричество. Проект разрабатывается совместно с коллегами из Индии, сообщает пресс-служба университета.
Мы выделили такие штаммы бактерий, с помощью которых повышается эффективность работы биотопливных элементов, — цитирует пресс-служба ИГУ главу проекта с российской стороны Дэварда Стома. — При этом, выступая как катализатор, они обходятся несоизмеримо дешевле, чем платина, которая фактически существенно нивелирует электрические потери из-за катодного «перенапряжения». Катализаторы же другого типа в современных биоэлектрохимических системах не позволяют им эффективно конкурировать с другими источниками энергии.
В процессе генерирования электричества бактерии снижают концентрацию жиров в водной среде, окисляют серу, утилизируют целлюлозосодержащие отходы и растительные остатки.
Установки растительно-микробных топливных элементов создаются на основе одноклеточных водорослей и высших водных растений. Одна из таких установок на основе водной травы элодеи давала энергию для беспрерывной двухнедельной работы светоида.
Иркутские биологи ведут исследования совместно с учеными из Индийского института технологий в Гувахати. За три года разработок в проект вложено порядка 12 миллионов рублей.