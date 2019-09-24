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24 сентября,
2019
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Иркутские ученые предложили синтезировать электричество из отходов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Биологи Иркутского государственного университета предложили перерабатывать отходы с помощью бактерий и одновременно получать электричество. Проект разрабатывается совместно с коллегами из Индии, сообщает пресс-служба университета.

Иркутские ученые предложили синтезировать электричество из отходов
Фото: пресс-служба ИГУ

Мы выделили такие штаммы бактерий, с помощью которых повышается эффективность работы биотопливных элементов, — цитирует пресс-служба ИГУ главу проекта с российской стороны Дэварда Стома. — При этом, выступая как катализатор, они обходятся несоизмеримо дешевле, чем платина, которая фактически существенно нивелирует электрические потери из-за катодного «перенапряжения». Катализаторы же другого типа в современных биоэлектрохимических системах не позволяют им эффективно конкурировать с другими источниками энергии.

В процессе генерирования электричества  бактерии снижают концентрацию жиров в водной среде, окисляют серу, утилизируют целлюлозосодержащие отходы и растительные остатки. 


Установки растительно-микробных топливных элементов создаются на основе одноклеточных водорослей и высших водных растений. Одна из таких установок на основе водной травы элодеи давала энергию для беспрерывной двухнедельной работы светоида.


Иркутские биологи ведут исследования совместно с учеными из Индийского института технологий в Гувахати. За три года разработок в проект вложено порядка 12 миллионов рублей.

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