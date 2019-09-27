Ипотека стала доступнее: скидка на ставку 0,7 % до конца года

Ведущие игроки рынка недвижимости объединяются, чтобы сделать наиболее выгодное предложение по ипотеке. С 25 сентября по 31 декабря клиенты компании «Этажи» могут получить скидку 0,7 % на ипотечную ставку. Эксклюзивное предложение предоставил партнер компании, банк ВТБ.

В начале сентября Центральный Банк России третий раз за 2019 год снизил ключевую ставку до 7 %. Ведущие банки вслед за этим снизили ставки по ипотеке. На данный момент средняя ставка реально одобренного кредита на вторичную недвижимость составляет 9,3-9,5 %. Осенью 2019 года ипотечные ставки достигли исторического минимума за последние 5 лет. Еще одна актуальная тенденция — рост цен. Стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья увеличилась на 10,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на вторичном рынке рост цен достигает 10 %.





Ипотечная ставка всегда была и остается двигателем рынка недвижимости. Сейчас условия для покупки квартиры в ипотеку оптимальные: ставки снижаются, цены выросли, но еще не достигли максимальных значений. Еще один повод приобрести квартиру в ипотеку — снижение ипотечной ставки для клиентов компании «Этажи» от банка ВТБ.





До конца 2019 года клиенты компании «Этажи» могут получить эксклюзивную скидку на ипотеку 0,7 % при покупке квартиры от собственника — ставка составит 9,1 % годовых вместо стандартной ставки банка 9,8 %. Есть три варианта, как использовать специальную ставку с финансовой выгодой. Можно сократить ежемесячный платеж, чтобы разгрузить семейный бюджет. Можно получить в кредит большую сумму, чем по стандартной ставке: дополнительные средства помогут купить более просторную и качественную квартиру. А можно сократить срок кредита с 30 стандартных лет до 24, этот вариант принесет максимальную экономию за весь срок кредита.



Узнайте подробности на сайте компании «Этажи» или по телефону: 8 3822 280 999.





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