Инженера, который проходил по делу об обрушении стены в Новосибирске, отпустили под залог

Центральный районный суд Новосибирска выпустил под залог задержанного по делу о смертельном обрушении здания главного инженера Кузбасского строительно-монтажного управления «Сибирьэнергомонтаж». Александра Петрова отпустили на свободу за 200 тысяч рублей. Как сообщает Сибирь.Реалии, следствие ходатайствовало об аресте инженера.

Отмечается, что 29 августа в Новосибирске были задержаны три представителя компании-подрядчика после обрушения стены в котлован, из-за ЧП погибли три человека. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил проведения работ, повлекшем гибель двух и более человек. Были задержаны исполнительный директор «Сибэнергомонтажа» Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского строительно-монтажного управления «Сибэнергомонтаж» Александр Петров и начальник Кемеровского управления «Сибэнергомонтаж» Михаил Павлов. Для «более полного и объективного расследования» уголовное дело передали в центральный аппарат Следственного комитета.