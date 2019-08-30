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30 августа,
2019
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Инженера, который проходил по делу об обрушении стены в Новосибирске, отпустили под залог

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Центральный районный суд Новосибирска выпустил под залог задержанного по делу о смертельном обрушении здания главного инженера Кузбасского строительно-монтажного управления «Сибирьэнергомонтаж». Александра Петрова отпустили на свободу за 200 тысяч рублей. Как сообщает Сибирь.Реалии, следствие ходатайствовало об аресте инженера.

Инженера, который проходил по делу об обрушении стены в Новосибирске, отпустили под залог

Отмечается, что 29 августа в Новосибирске были задержаны три представителя компании-подрядчика после обрушения стены в котлован, из-за ЧП погибли три человека. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил проведения работ, повлекшем гибель двух и более человек. Были задержаны исполнительный директор «Сибэнергомонтажа» Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского строительно-монтажного управления «Сибэнергомонтаж» Александр Петров и начальник Кемеровского управления «Сибэнергомонтаж» Михаил Павлов. Для «более полного и объективного расследования» уголовное дело передали в центральный аппарат Следственного комитета.

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