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22 октября,
2019
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Инспекторы нашли под Томском заготовленные к новогодним праздникам пихты

ТВ2
ТВ2
1 час назад

У села Межениновка во время патруля инспекторы департамента лесного хозяйства нашли 205 срубленных пихт, сообщает обладминистрация.


«Средняя высота деревьев составила 2,5 метра. Для установления лиц, совершивших правонарушение, на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении.


Уточняется, что заготовителям за незаконную рубку может грозить административная ответственность в виде штрафа до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц, до 500 для юридических лиц. Также у браконьера конфискуют продукцию и орудие преступления.


При этом, если ущерб от незаконной рубки больше пяти тысяч рублей, то он влечет уголовную ответственность.


Сообщить о лесонарушениях можно по телефону «горячей линии» лесной охраны 8-800-100-94-00 (круглосуточно) или через специальное приложение на официальном сайте департамента лесного хозяйства.
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