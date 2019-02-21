Иностранцы и профессиональные спортсмены примут участие в томском марафоне «Ярче!»

В томском международном марафоне «Ярче!» примут участие спортсмены из Китая, Испании, Швейцарии, Италии и других стран. Об этом рассказал директор марафона Александр Гордиевских.

«В этом году мы решили сделать марафон в формате фестиваля, — рассказал журналистам Александр Гордиевских. — Фестиваль будет продолжаться три дня. За это время мы хотим показать гостям из разных стран и регионов России всю красоту нашего города. На сегодняшний день зарегистрировались более 1000 участников. Есть заявки от спортсменов из Китая, Испании, Швейцарии, Италии и ряда других стран. В рамках марафона «Ярче!» пройдет Кубок России по полумарафону. На это мероприятие мы ждем лучших легкоатлетов страны. Также в преддверии забега состоится профессиональная велогонка».





Директор марафона добавил, что принять участие в спортивном фестивале смогут и дети до 12 лет — для них организуют специальный детский марафон,





При содействии Томского областного краеведческого музея в дни марафона спортсмены и зрители смогут бесплатно посетить томские музеи: Музей Гравитации, Тюрьму НКВД и другие. Для гостей города Туристский информационный центра орагнизует специальный тур по Томску.





Томский международный марафон «Ярче! начнется девятого июня 2019 года. Зарегистрироваться на участие можно по этой ссылке.





В 2018 году марафон прошел 11 июня. В забеге приняли участие более полутора тысяч участников.