Иномарка столкнулась с фурой на трассе Томск — Новосибирск. Двое томичей погибли

Renault столкнулась с грузовым автомобилем «Марии-Ра» на трассе Томск — Новосибирск. После столкновения иномарка загорелась. В результате ДТП два человека погибли, сообщается на сайте УМВД по Кемеровской области.

Авария произошла накануне около 15:30 на развилке трассы Томск — Новосибирск. По предварительной информации, водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Man.





«В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, один из его пассажиров — в медицинском учреждении. Еще один пассажир Renault госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.





По данным очевидцев, после столкновения иномарка загорелась. Очевидцы вытащили троих человек.





«Пассажир с переднего сиденья вышел сам, водитель был зажат рулем и был пристегнут, его дверь была заблокирована, огнетушителем сбили с него пламя и вытаскивали через правую дверь. На заднем сиденье также был пассажир, которого за руки вытащили из машины. Через 15 секунд салон машины был в огне», — написал в комментариях в группе Регион-70 Станислав Кульдюков.





Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Проводится проверка.