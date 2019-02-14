Индустриальная выставка «Урало-Кузбасс» открывается в Томске

Персональная выставка томской художницы Лукии Муриной открывается в Сибирском филиале Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» 14 февраля в 18.30.



«В своем творчестве автор исследует современный индустриальный ландшафт. Название проекта – это своеобразная аллюзия на масштабный и нереализованный экономический проект соединения сибирского угля и уральской стали «Урало-Кузбасс» («Урало-Кузбасский комбинат») и выставки 1936 года, участниками которой стали более ста художников со всей страны, запечатлевших предприятия Урала и Сибири», – говорится в анонсе выставки.





По словам организаторов, для Лукии Муриной эта выставка – художественный проект, в котором возможно объединить искусство и промышленность.





«Кузбасс для меня – вечное вдохновение, это заводы и объекты, которые я видела своими глазами. С панорамой кузбасских заводов связано начало моей художественной деятельности. В Кемерове состоялся мой первый индустриальный пленэр, на котором были созданы этюды, зарисовки и эскизы будущих произведений. Урал – это будущее, это новый опыт непосредственного взаимодействия с индустриальным контекстом… В данном проекте я отошла от стремления натуралистично передать заводы, которое преследовало меня раньше. Сегодня работа с индустриальной темой для меня – это свободная трансформация объектов, монтажность, а иногда и фрагментарность композиции, переход от реальных предприятий к абстрактным формам», – поделилась художница.





Выставка открыта для посещения до 10 марта. Увидеть работы можно по будням с 11.00 до 18.00. На все интересующие вопросы ответят по телефонам: +7-909-549-19-01, 8 (3822) 512-513.





Для справки: Лукия Мурина – график, искусствовед, автор критических публикаций и лекций о современном искусстве Сибири. Куратор выставочных проектов. Живет и работает в Томске.

