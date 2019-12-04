«Имеет значение каждый сантиметр в высоте бордюра»: общественники о доступности Томска

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С 1 по 10 декабря в Томской области пройдет Декада инвалидов. В регионе в эти дни запланировано больше 500 различных мероприятий.

​В 2019 году на реализацию «Доступной среды» направлено более 29 млн рублей. В целом за пять лет действия подпрограммы было адаптировано 115 социальных объектов.

Так, в рамках программы в 2019 году в 24 почтовых отделениях должны были появиться пандусы, тактильная плитка, информационные табло. В поликлинике № 10 Томска также установили пандус, тактильные знаки, полосы, заменили двери.

При этом общественники отмечают, что во многих объектах пандусы по-прежнему устанавливаются для галочки, а в реальности они не приспособлены под потребности инвалидов.

«В комиссии по приемке объекта обязательно должен участвовать инвалид. Если эксперт не ставит отметку о соответствии конкретного объекта либо ПСД нормативам доступной среды, данный проект или объект не принимаются. Нужно внедрить эту практику региональным нормативным актом», – считает председатель томского общества инвалидов Ирина Дорохова.

Фото: предоставлено Андреем Виноградовым

При этом в результате изменений в федеральном законодательстве органы госжилнадзора с 2018 года лишены полномочий по проверке жилищных организаций (УК, ТСЖ) на наличие в домах объектов доступной среды, выдаче административных предписаний и штрафов.

По словам представителя регионального общества инвалидов Евгения Бурмистрова, во многих многоквартирниках отсутствуют пандусы, а имеющиеся нередко не соответствуют нормативам, к примеру, не подходят по ширине, что делает невозможным подъем и спуск инвалидной коляски. Также требуют своего решения вопросы обеспечения доступной среды в школах, детских садах, магазинах.

В ОНФ пытались получить у мэрии список адресов, где проживают колясочники, испытывающие затруднения с доступной средой. Однако в основном получили отписки.

Фото: предоставлено Андреем Виноградовым

Также под потребности людей с ограниченными возможностями не приспособлены остановочные комплексы.

«К примеру, мы осмотрели остановки ТГАСУ и «Дом радио». Всюду обнаружены одни и те же недочеты: отсутствуют пандусы; нет ни плавного заезда, ни съезда на остановочный комплекс для кресел-колясок; остановочная площадка со всех сторон огорожена бордюрным камнем, что затрудняет движение для инвалидов. Там, где есть спуски, наклоны слишком крутые. Также мы не обнаружили ни одной остановки, оборудованной тактильной плиткой», – рассказал эксперт ОНФ Роман Клясюк.

Также в плачевном состоянии находятся тротуары, располагающиеся вблизи остановок. Многие из них в ямах, трещинах и выбоинах, что значительно затрудняет движение кресел-колясок. На перекрестках не предусмотрены съезды, из-за чего инвалиды вынуждены выезжать на проезжую часть. В результате передвигаться на коляске без посторонней помощи просто невозможно.

«В этом году на ремонт дорог в Томске направлено порядка 650 млн рублей, 40 млн рублей – на ремонт тротуаров. Необходимо, чтобы в технической документации при ремонте дорог в обязательном порядке прописывалось требование к подрядчику – создание доступной среды для маломобильных граждан. И самое главное – нужно обязательно приглашать на объекты экспертов от общества инвалидов, которые готовы выезжать на место работ для внесения корректировок на этапе завершения строительства, когда еще можно исправить недочеты. Нередко проектировщикам и подрядчикам кажется, что они все делают правильно, однако для инвалидов-колясочников имеет значение каждый лишний сантиметр в высоте бордюра», – подчеркнул эксперт ОНФ.