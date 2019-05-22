Им многое сходит с рук: в Северске прошел митинг за отставку мэра и гордумы

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21 мая в Северске прошел митинг «За роспуск городской думы и досрочное прекращение полномочий мэра». Организаторы оценивают количество собравшихся примерно в 500 человек. На митинге присутствовали сотрудники полиции, но все прошло без задержаний.



В 17:45 у здания ДК появились полицейские, ближе к официальному времени начала митинга стали подтягиваться люди, к 18:00 они заняли больше половины площади.

Фото: Влад Карпов

«Беспредел в ЖКХ, необоснованный подъем тарифов», — объясняет один из участников причину, по которой пришел на митинг. - Я просто на своём опыте: у меня гараж, простой, холодный, 3 на 6 [метров], за него выставили счет в полторы тысячи».

«Люди сидят на своих постах, ничего не делают. Они должны помогать людям. Им очень многие моменты сходят с рук», - говорит мужчина, пришедший на митинг с женой и ребёнком. «Им всё сходит с рук!», — перебивает его жена.

Открывал митинг организатор Владимир Петров. Никакой сцены у ДК нет, поэтому все выступления звучали со ступенек дома культуры, который полукругом обступили митингующие.

«Поводом для митинга стало решение Думы о предложении губернатору Томской области увеличить тарифы на отопление на 10%, тарифы на отопление – на 22%», – заявил он.

«Мы считаем, что поведение депутатов, которые вспоминают о нас только перед выборами, а потом закрываются турникетами Белого дома – это недопустимо. У нас нет ни опросов населения, ни собраний, ни конференций», – закончил выступление организатор.

Он упомянул и скандал вокруг истории с домом мэра города, который, якобы, имея коттедж площадью 560 квадратных метров, платит за него в 25 раз меньше положенного. «У нас в городе [на первом месте] не интересы граждан, а интересы партийной программы», – добавил выступающий.

После организатора Петрова к микрофону подошёл местный житель, представившийся Виктором Николаевичем. Он говорил о росте тарифов на отопление: «С приходом в наш город ОТЭКа (Объединённая теплоэнергетическая компания, с начала 2017 года является основным поставщиком тепловой энергии в Северске, — прим. ред.) с отоплением случилась какая-то ерунда. Лично я против того, чтобы платить 1/12, [а не по факту], потому что мы будем бесплатно кредитовать ОТЭК». Владимир Петров пригласил спикера стать общественным инспектором «Жилья по праву» — северской общественной организации, которая занимается защитой прав потребителей в сфере ЖКХ.

«Небольшая ремарка по поводу того, как принимается решение думы, – добавляет Петров – мэр у нас имеет право без обсуждения в комитетах внести в думу вопрос, который тут же рассматривается и, естественно, принимается, потому что перед сессией думы происходит собрание фракции «Единая Россия», где мэр доводит до партийцев, что необходимо принять».

Выступление, вызвавшее реакцию собравшихся, принадлежит пожилой местной жительнице, которая начала со слов: «Кто знает, как нам избавиться от «Единой России?». Женщина предлагает голосование с общественными наблюдателями на каждом участке. «Это присутствие должно осуществляться до самой ночи, потому что мы не знаем, что происходит ночью», — резюмирует она.

Мужчина в толпе пытается заводить толпу криками «Долой Шамина! Долой Диденко!», сначала площадь реагирует недоумением, потом раздаются громкие аплодисменты, но лозунгов никто не повторяет.

Ближе к концу митинга к микрофону подошёл директор северской школы олимпийского резерва «Лидер» Вадим Ольховиков. «Да, стипендии незначительные, но это только первый шаг», — отвечает он на слова Петрова про выплаты одарённым детям-спортсменам. Его слова площадь встречает недовольством. Остальные тезисы: «Именно нынешняя власть нашла возможность для реконструкции стадиона «Янтарь», «Нужно критиковать, но надо видеть и работу» и «Проблема ЖКХ не только в Северске» тоже не нашли поддержки у людей. Спикера криками просят уйти.

«Народ не сплочённый, надо объединяться и разбираться с ЖКХ, поскольку нас очень сильно обманывают», — подводит итог местная жительница.

Владимир Петров зачитывает резолюцию с требованиями, которую он планирует передать в администрацию города.

«ЗА поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций, ЗА досрочное прекращение полномочий мэра и думы, ПРОТИВ чрезмерного повышения тарифов на коммунальные услуги, ПРОТИВ закрытости органов местного самоуправления, ПРОТИВ чрезмерного финансирования думы», — декламирует организатор.

Митинг заканчивается ровно в 19:00. Начинается ливень, люди быстро расходятся.



В интервью после митинга Владимир Петров говорит, что доволен количеством пришедших, но не надеется ни на какую реакцию от властей. Он отмечает, что согласование мероприятия прошло легко, что, как он утверждает, традиционно для Северска, где власти не препятствуют проведению митингов.