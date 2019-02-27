Илья Варламов о Новосибирске: он очень грязный и отсталый

Друзья, я был в Новосибирске. И совершенно случайно я заехал в какой-то ад, - пишет Илья Варламов. - Я бы его даже не нашёл, но несколько человек в Инстаграме посоветовали посмотреть новый жилой комплекс. Я многое повидал, я видел такое, от чего нормальный человек давно потерял бы рассудок. Я был готов ко всему. Но не к этому. В Новосибирске я увидел такое, что до сих пор кажется, будто я просто заснул, и мне приснился страшный сон.





Нет, я не понимаю, как это вообще могли построить. Даже в беднейших странах Африки я не видел такого качества. Но ещё большей загадкой для меня остаётся то, как это говно люди покупают! То есть какие процессы происходят в голове у человека, который берёт свои последние деньги и несёт их застройщику, чтобы взамен своего миллиона или двух получить ключи от бетонного мешка?!