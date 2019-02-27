Илья Варламов о Новосибирске: он очень грязный и отсталый
Известный блогер-урбанист Илья Варламов поделился своими впечатлениями о посещении Новосибирска в своем блоге и с редактором интернет-издания «Тайга.инфо» Алексеем Мазуром. Он побывал в новом жилмассиве Южно-Чемской, который состоит из нескольких жилых комплексов и прогулялся по улицам Новосибирска.
Вот впечатление Ильи Варламова о ЖК «Просторный» группы компаний «Дискус»:
Друзья, я был в Новосибирске. И совершенно случайно я заехал в какой-то ад, - пишет Илья Варламов. - Я бы его даже не нашёл, но несколько человек в Инстаграме посоветовали посмотреть новый жилой комплекс. Я многое повидал, я видел такое, от чего нормальный человек давно потерял бы рассудок. Я был готов ко всему. Но не к этому. В Новосибирске я увидел такое, что до сих пор кажется, будто я просто заснул, и мне приснился страшный сон.
Нет, я не понимаю, как это вообще могли построить. Даже в беднейших странах Африки я не видел такого качества. Но ещё большей загадкой для меня остаётся то, как это говно люди покупают! То есть какие процессы происходят в голове у человека, который берёт свои последние деньги и несёт их застройщику, чтобы взамен своего миллиона или двух получить ключи от бетонного мешка?!
По сравнению с Омском, считает Илья Варламов Новосибирск чуть лучше. «Для такого города он очень грязный и отсталый в плане развития. Это вообще во всем выражается. Начиная от нечищеных тротуаров, наружной рекламы», — поделился блогер с Алексеем Мазуром.
Судя по тому, что происходит в городе, мэрия обслуживает интересы состоятельного, сильного меньшинства, кто может себе позволить передвигаться на личном автомобиле, — считает Илья Варламов. Но интересы большинства жителей, в первую очередь интересы малообеспеченных и пожилых людей, тех кто не может пользоваться автомобилем, власть игнорирует. Я сегодня шел, по новым районам ездил, — очень много детей идет из школы. Ну как идут — там даже тротуара нет, они идут по обледенелой обочине. Проносятся машины, а там девочка идет, ей семь лет. Она идет со своим рюкзачком, а мимо машины проносятся. <...> У нас большинство жителей мучаются, рискуют своей жизнью, своим здоровьем, перемещаясь по тротуарам. Это как называется? Вредительство натуральное.
Полностью интервью Ильи Варламова изданию «Тайга.инфо» читайте здесь.
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