Илон Маск ответил томским ученым, которые запустили картонную фигурку Рогозина в космос

Научный паблик Futurism опубликовал информацию в социальных сетях о запуске картонной фигурки Рогозина: «To mock Elon Musk, Russia just launched a toy car into space» (Чтобы поиздеваться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос). ​

«Don’t make me challenge you to a rap battle! (Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-баттле)», — сказал Илон Маск.

Напомним, участники тусуровского проекта ToSky запустили в космос автоматический стратостат с девятикилограммовым макетом Дмитрия Рогозина на «семерке».





Запущенный стратостат состоял из шара-зонда и фигурки главы Роскосмоса на авто. Первая ступень стратостата с грузом поднялась до стратосферы, после чего Дмитрий Рогозин отстыковался и приземлился в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень 16 часов дрейфовала на высоте 18-20 километров.





В группе проекта ToSky пишут, что готовились к запуску стратостата с грузом в течение полугода. По их словам, это первый длительный полет автоматического стратостата в России и СНГ с 2013 года.