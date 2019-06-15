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15 июня,
2019
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Илон Маск ответил томским ученым, которые запустили картонную фигурку Рогозина в космос

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Основатель компании Paypal, SpaceX и Tesla ответил в твиттере томским ученым:

«Don’t make me challenge you to a rap battle! (Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-баттле)», — сказал Илон Маск.


Научный паблик Futurism опубликовал информацию в социальных сетях о запуске картонной фигурки Рогозина:«To mock Elon Musk, Russia just launched a toy car into space» (Чтобы поиздеваться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос).

Илон Маск ответил томским ученым, которые запустили картонную фигурку Рогозина в космос

Напомним, участники тусуровского проекта ToSky запустили в космос автоматический стратостат с девятикилограммовым макетом Дмитрия Рогозина на «семерке».


Запущенный стратостат состоял из шара-зонда и фигурки главы Роскосмоса на авто. Первая ступень стратостата с грузом поднялась до стратосферы, после чего Дмитрий Рогозин отстыковался и приземлился в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень 16 часов дрейфовала на высоте 18-20 километров. 


В группе проекта ToSky пишут, что готовились к запуску стратостата с грузом в течение полугода. По их словам, это первый длительный полет автоматического стратостата в России и СНГ с 2013 года. 

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