Игры нам не игрушки: томские разработчики игр о своем деле

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В Томске прошла выставка компьютерных игр. Какие игры создаются в Томске, насколько сложно стать гейм-разработчиком и какой должна быть современная игра. Об этом в материале ТВ2.

Фото: Дарья Авдеёнок

Антон Маслюков — первокурсник ТПУ. Вместе с командой он создал игру «Мемлон Маск». Цель игры — ходить по локациям и убивать монстриков. «Напоминает Марио, только без принцессы», — смеется Антон.

«Разработчик — это программист, — объясняет он. — В целом разрабатывает игру команда, но заставляет ее работать именно программист. Без кода остается только набор картинок, музыка и текст. Отдельные файлы в папках. Программист берет все и решает, где заиграет именно эта музыка, где всплывет именно этот текст, решает, каким будет управление в игре. Вжух-вжух, и продукт работает! Программист дает функционал. Когда я пишу код, работаю над игрой, я творю. Далее вступают дизайнеры, которые разрабатывают уровни, правила и суть игрового процесса».

Фото: Дарья Авдеёнок

Иван Шишков разрабатывает игру «Ватя спасет Россию». Ватя — это наивный персонаж, который не может смириться с проблемами современной России. «Митинги Навального, американская инвазия и многое другое — все это не дает покоя настоящему патриоту», — объясняет автор. Иван подчеркивает, что игра не занимает какой-то определенной точки зрения, что он не стремится никого оскорбить, а хочет, скорее, спародировать окружающую действительность.

«Инди-разработчик — это человек-оркестр. Можешь играть произведения собственного сочинения, импровизировать сколько хочешь, но будь добр уметь играть и на скрипке, и на контрабасе, и еще ногой в барабан стучать успевать. Для создания графики мне пришлось освоить Photoshop, для анимации — moho pro, для музыки и звуков — программу FL studio и еще ряд вспомогательных программ. Но самый главный вклад – это, конечно, «душа», как бы высокопарно это ни звучало».

Сейчас в игре есть меню, два первых уровня. Работа над проектом продолжается.

Фото: vk.com/vatya_saves_russia

Выставка «Future GAMES» прошла в Томске 13 июня. В ней участвовала 21 команда разработчиков, а мероприятие посетили свыше 360 человек. Организовывали его сотрудники студии «Игровая инициатива», которые хотят создать в Томске организованное сообщество из разработчиков игр и геймеров.

​Организаторы объясняют, что игры разных жанров позволяют геймеру получить новый опыт в безопасном пространстве. Чтобы стать настоящим искусством, играм нужно говорить о самопознании человека. Сегодня человечество находится на пороге новых рубежей самопознания, и игры должны помогать людям глубже проникать в человеческую природу. Вероятно, отсюда и схожая мечта многих томских гейм-разработчиков — создать свою собственную инди-игру.

«Эти игры способны породить некие новые смыслы, поэтому они, скорее, являются произведениями искусства, нежели прикладными вещами, — объясняет гейм-дизайнер, сценарист, разработчик интерфейсов в студии «Игровая инициатива» Валентина Яркова. — Я придумываю игры последние лет 12. Я ролевик и живые игры делала задолго до того, как пойти в гейм-дизайн. Компьютерные игры начала придумывать, когда узнала, что не обязательно быть частью гигантской корпорации, а можно в одиночку, вдвоем, втроем находиться в разных городах и странах и что-то вместе делать».