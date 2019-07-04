«Игра престолов» в органном зале. Видео

Томская филармония решила идти в ногу со временем. Не успели все обсудить почему Дейенерис сожгла Королевскую Гавань, как в Томске решили сыграть музыку из самого популярного телесериала последних лет — «Игры престолов». Томские музыканты предложили томичам вспомнить, с чего начиналась история Вестероса и легендарные Семь Королевств от Севера до Дорна.



