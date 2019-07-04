Добрые новости
04 июля,
2019
1
видео
2
фото
Новости

«Игра престолов» в органном зале. Видео

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томская филармония решила идти в ногу со временем. Не успели все обсудить почему Дейенерис сожгла Королевскую Гавань, как в Томске решили сыграть музыку из самого популярного телесериала последних лет — «Игры престолов».  Томские музыканты предложили томичам вспомнить, с чего начиналась история Вестероса и легендарные Семь Королевств от Севера до Дорна. 

«Игра престолов» в органном зале. Видео

В рамках новой программы Томской филармонии  была исполнена музыка к сериалу немецкого композитора Рамина Джавади.  В конце концерта музыка из "Игры престолов"  прозвучала в обработке для "короля инструментов" - органа.

«Игра престолов» в органном зале. Видео

Прикоснуться к прекрасному можете и вы, посмотрев видео Александра Сакалова.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.