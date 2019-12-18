Игорь Шатурный предложил показывать пьяных водителей по телевизору

Заместитель губернатора Томской области Игорь Шатурный предложил ГИБДД при поимке нетрезвых водителей показывать их по телевизору. Об этом пишет Интерфакс. Сибирь.

Чиновник считает, что такая мера окажет дополнительное воздействие на уже «протрезвевших» автомобилистов.





«У нас в регионе ГИБДД проводит акцию «Нетрезвый водитель», я предлагаю делать это вместе с телекамерами, чтобы потом показывать этих «героев» и их состояние в сюжетах по телевидению, — сказал Шатурный на открытом форуме томской прокуратуры по вопросам безопасности дорожного движения. – И когда они протрезвеют, чтобы увидели, как все это выглядит, и понимали, к чему такое серьезное нарушение может привести».





Ранее в областной Госавтоинспекции сообщали, что за 11 месяцев текущего года на дорогах региона произошло около 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в них 88 человек погибли.





Из общего числа ДТП 90 произошло с пьяными водителями, в этих авариях погибли 26 человек. В то же время в прокуратуре Томской области отмечают рост числа возбужденных уголовных дел в отношении нетрезвых водителей почти в два раза.







Напомним, что в 2016 году за вождение в пьяном виде поймали начальника пресс-службы областного УМВД Александра Кукушкина. И заместителя мэра Томска по социальной политике Оксану Кравченко. Позже они уволились со своих должностей.

