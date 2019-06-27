Идеолога Монстрации Лоскутова оштрафовали за плакат на согласованном митинге
Артем Лоскутов получил десять тысяч рублей штрафа за плакат «Мусора хуже говна» на согласованном митинге против преследования журналистов. Об этом сообщает издание «Медиазона».
Артема Лоскутова признали виновным в нарушении правил проведения акции. В суде он согласился, что держал плакат, однако настаивал на том, что ничего не нарушал. Художник считает, что надпись соответствовала тематике митинга, и полицейские не просили его убрать, как это указано в протоколе. Вызвать в суд правоохранителей, которые задерживали Лоскутова, судья отказалась.
Митинг против политических репрессий и фабрикации уголовных дел в Москве прошел 23 июня на проспекте Сахарова. По разным данным, он собрал от 1800 до 3900 человек. После окончания митинга полицейские задержали шесть человек, в том числе художника Артема Лоскутова. В момент задержания он держал плакат в свернутом виде.
Артем Лоскутов впервые организовал главное абсурдистское шествие страны — Монстрацию — 14 лет назад.
В 2015 году его арестовали на 10 суток после несанкционированной Монстрации. В 2016-м через несколько часов после согласованной властями акции Артем Лоскутов был задержан. В отношении него был составлен административный протокол за «проведение незаконного массового мероприятия». Центральный районный суд изменил часть статьи в решении, оштрафовав художника на 20 тыс. рублей.
Как прошла Монстрация в 2019 году, читайте здесь.
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