Идеолог Монстрации Лоскутов задержан в Москве после согласованного митинга

Идеолог новосибирской Монстрации Артем Лоскутов задержан в Москве после согласованного митинга против политических репрессий и цензуры в СМИ. Ему вменяют нахождение на акции протеста с плакатом, не соответствующим заявленной тематике.

Митинг против политических репрессий и фабрикации уголовных дел в Москве прошел 23 июня на проспекте Сахарова. По разным данным, он собрал от 1800 до 3900 человек. После окончания митинга полицейские задержали шесть человек, в том числе художника Артема Лоскутова.

«На выходе с митинга меня задержали, причины не назвали (наверное, плакат понравился)», — написал он на своей странице в Facebook.







Позднее Артем Лоскутов выложил протокол задержания. В тексте говорится, что он «находился с плакатом «Мусора хуже говна», не соответствующим заявленной тематике публичного мероприятия. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал, после чего был доставлен в территориальный ОМВД России по г. Москве».





«С протоколом не согласен, плакат «мусора хуже говна» полностью соответствовал тематике митинга, требований прекратить не поступало», — отметил Лоскутов в еще одном посте в Facebook.

