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24 июня,
2019
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Идеолог Монстрации Лоскутов задержан в Москве после согласованного митинга

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Идеолог новосибирской Монстрации Артем Лоскутов задержан в Москве после согласованного митинга против политических репрессий и цензуры в СМИ. Ему вменяют нахождение на акции протеста с плакатом, не соответствующим заявленной тематике.

Идеолог Монстрации Лоскутов задержан в Москве после согласованного митинга

Митинг против политических репрессий и фабрикации уголовных дел в Москве прошел 23 июня на проспекте Сахарова. По разным данным, он собрал от 1800 до 3900 человек. После окончания митинга полицейские задержали шесть человек, в том числе художника Артема Лоскутова. 

«На выходе с митинга меня задержали, причины не назвали (наверное, плакат понравился)», — написал он на своей странице в Facebook. 


Позднее Артем Лоскутов выложил протокол задержания. В тексте говорится, что он «находился с плакатом «Мусора хуже говна», не соответствующим заявленной тематике публичного мероприятия. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал, после чего был доставлен в территориальный ОМВД России по г. Москве». 


«С протоколом не согласен, плакат «мусора хуже говна» полностью соответствовал тематике митинга, требований прекратить не поступало», — отметил Лоскутов в еще одном посте в Facebook.

Идеолог Монстрации Лоскутов задержан в Москве после согласованного митинга
Фото: Михаил Концеропятов

Артем Лоскутов впервые организовал главное абсурдистское шествие страны — Монстрацию — 14 лет назад.


В 2015 году его арестовали на 10 суток после несанкционированной Монстрации. В 2016-м через несколько часов после согласованной властями акции Артем Лоскутов был задержан. В отношении него был составлен административный протокол за «проведение незаконного массового мероприятия». Центральный районный суд изменил часть статьи в решении, оштрафовав художника на 20 тыс. рублей.


Как прошла Монстрация в 2019 году, читайте здесь.

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