«И в подарок 500 эскимо»: праздник мороженого пройдет в Томске

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С детства обожаете мороженое? Ваши малыши не могут жить без любимого десерта? Тогда не пропустите! 14 июля — ваш день!

Традиционный День мороженого пройдет в Томске в воскресенье. Любители пломбиров, сорбетов и эскимо смогут не только поделиться впечатлениями о любимом десерте, но и полакомиться им от души. Организатор праздника — компания «Эскимос» проведет не один розыгрыш сладких подарков. Главный приз — 500 эскимо. Что нужно сделать, чтобы стать его обладателем — расскажут прямо там.

Место встречи — площадь Ново-Соборная, 14 июля. Начало праздника — 13:00. Тот, кто уже полакомился мороженым, сможет потанцевать под кавер-группу «Алые паруса» и посмотреть выступление дэнс-команды «ЮДИ джуниор». Специальные гости праздника мороженого в Томске — финалисты «Минуты Славы» и участники концертной олимпийской программы в Сочи — «Percussion Project». Зажигательное барабанное шоу от лауреатов международного конкурса барабанщиков обещает бурю эмоций.