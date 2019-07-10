«И в подарок 500 эскимо»: праздник мороженого пройдет в Томске

С детства обожаете мороженое? Ваши малыши не могут жить без любимого десерта? Тогда не пропустите! 14 июля — ваш день!
Традиционный День мороженого пройдет в Томске в воскресенье. Любители пломбиров, сорбетов и эскимо смогут не только поделиться впечатлениями о любимом десерте, но и полакомиться им от души. Организатор праздника — компания «Эскимос» проведет не один розыгрыш сладких подарков. Главный приз — 500 эскимо. Что нужно сделать, чтобы стать его обладателем — расскажут прямо там.
Место встречи — площадь Ново-Соборная, 14 июля. Начало праздника — 13:00. Тот, кто уже полакомился мороженым, сможет потанцевать под кавер-группу «Алые паруса» и посмотреть выступление дэнс-команды «ЮДИ джуниор». Специальные гости праздника мороженого в Томске — финалисты «Минуты Славы» и участники концертной олимпийской программы в Сочи — «Percussion Project». Зажигательное барабанное шоу от лауреатов международного конкурса барабанщиков обещает бурю эмоций.
Программа праздника рассчитана на четыре часа. За это время каждый маленький сладкоежка успеет поиграть и сфотографироваться с уже знакомыми мишками-аниматорами. Ожидается и новый сказочный гость. В общем, обещают организаторы, скучно не будет никому. Приходите и убедитесь!
Для справки: Компания «Эскимос» — единственный производитель мороженого в Томске. Компании уже более 20 лет, и она ежегодно наращивает объемы производства. «Эскимос» угощает томичей, жителей 120 регионов России и пяти стран более чем 100 видами мороженого.
Фишка компании — использование в производстве только местных натуральных продуктов: живое молоко, масло, сахар, орехи, ягоды, джемы. Результат — линейка пломбиров «Таежное» и «Наш Пломбир на сливках» — обладатели премий ГЕММА и «100 лучших товаров», Золотых Медалей Министерства Сельского Хозяйства РФ.