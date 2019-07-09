«Хватит шарить в карманах у нищего народа»: пикет против роста тарифов ЖКХ прошел в Томске

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Пикет против роста тарифов ЖКХ прошел в Томске в сквере Плеханова. По мнению протестующих, увеличение тарифа на холодную воду на 15% противоречит постановлению Правительства о том, что совокупный рост на комуслуги в Томской области не должен превышать 2,5%. Они собирали подписи за отставку мэра города Ивана Кляйна и просили с ростом тарифов поднять пенсии и зарплаты.

«На областной думе Галина Немцева выступала и критиковала такое повышение тарифов. Мы давно боремся с правовым беспределом, и в этот раз не могли остаться в стороне, – комментирует организатор акции Галина Шергина. – В постановлении закладывается повышение в 5% на всю коммуналку. А у нас повысили 15% – на холодную воду, 15% – на водоотведение. Те люди, которые сюда пришли – это пенсионеры. У них пенсия мизерная. Мы ни депутаты, ни судьи, ни работники правоохранительных органов, у нас доходы копеечные. А если в семье ребенок или несколько детей? Каждая копейка, вынутая из кармана, ложится тяжелым бременем. Плюс, сейчас передавали, что в Томской области 16% живет за чертой бедности. Представляете, это в таком огромном регионе, в великой стране, которая победила фашизм. И мы победители живем в нищете, куда нас загоняют власти».

Пенсионерка Галина Кузьмичева рассказывает, что сейчас отдает за услуги ЖКХ половину пенсии: «Я против повышения цен. Дело в том что они и так высоки. Я плачу 4500 за 53 квадрата. А пенсия у меня небольшая – 9500 рублей. От нее и так ничего не остается. Послушаешь людей – все возмущаются. Поэтому поднимать еще цены – наглость».

Другая пенсионерка — Людмила Селиверова — продолжает работать. С пенсией и зарплатой она в месяц получает 30 тысяч рублей, но отмечает, что такое повышение тарифов необоснованно:

«Я живу в условиях общежития, а тарифы поднимают на уровень хорошей квартиры. Мы прописаны вдвоем, живем на комнате в 17 квадратов, а платим 430 рублей в месяц за холодную воду. У нас в квартире нет ничего. Горячую воду отрезали еще в 1996 году».

«Я считаю, что от нашего правительства ничего хорошего и так ждать не приходится, – отмечает томичка Татьяна Чухно. – Но в Томске происходит такое, что даже рекомендации Правительства не работают. То есть, если Правительство советовало повышать тарифы не больше, чем на 2,5%, то у нас холодную воду повысили на 15%. Это совершенное безобразие. Какое может быть доверие к слугам народа? Смешно становится. И зачем тогда эти люди сидят? Пусть найдут другой способ зарабатывать, не за счет жителей Томска».