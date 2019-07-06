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06 июля,
2019
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«Хватит издеваться над народом»: в Томске прошел одиночный пикет против роста тарифов ЖКХ

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томичка Мария Трубина провела одиночный пикет против увеличения тарифа на холодную воду на 15%. Женщина обратилась к губернатору области с призывом «перестать издеваться над народом».

«Хватит издеваться над народом»: в Томске прошел одиночный пикет против роста тарифов ЖКХ
Фото: Томский обком КПРФ

9 июля в переулке Плеханова пройдет согласованный пикет против роста тарифов на коммунальные услуги. Начало мероприятия — в 17:20. Там же организаторы планируют собирать подписи за отставку мэра города Ивана Кляйна.


Ранее «Томскводоканал» разработал инвестиционную программу. За пять лет компания планирует вложить в сети около миллиарда рублей. В рамках реализации инвестпрограммы будет модернизирована насосная станция на улице Кирпичной, обеспечивающая водой северную часть города (Октябрьский и часть Ленинского районов), переложены сети, построены две сливные станции. В компании отмечали, что в тариф будет заложена инвестсоставляющая.

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