«Хватит доить население»: в Томске прошел пикет против роста тарифов ЖКХ

«Ход мусорной реформы в Томске показал, что местная и региональная власть не в состоянии скоординированно работать в интересах томичей, — сказала секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова . — Чиновники в мэрии как будто спали полгода, а проснулись только тогда, когда по городу выросли кучи мусора. То, что сейчас все виновные будут наказаны, вызывает сомнения. Жители города возмущены и ростом тарифов. У людей доходы падают несколько лет подряд. Но аппетиты ресурсоснабжающих компаний не уменьшаются».

«Я коммунистка с 1980 года. Меня беспокоит ситуация в стране, она рушится, — рассказала участница митинга Нелли Хлыстова. — Я бывший доцент университета, оказалась в числе бедных, у меня пенсия до 20 тысяч рублей в месяц. При повышении цен на тарифы ЖКХ я оказалась нищей. Я донашиваю за детьми и за внуками одежду. Я пишу книги и статьи. Но на их публикацию нужны средства. В 2017 году я собирала деньги на издание своей книги всем миром. Я культурный интеллигентный человек, но не могу себе позволить сходить даже на концерт».

Добавим, что 9 июня в Томске прошел митинг. Его участники критиковали власть города и области за решение поднять тарифы на ЖКХ. Они собирали подписи за отставку мэра города Ивана Кляйна и требовали с ростом тарифов поднять пенсии и зарплаты.

Напомним, в 2019 году тарифы на ЖКХ изменялись дважды. В январе средний рост тарифов в Томской области составил 1,7 %. Во втором полугодии плата за ЖКХ увеличилась от 2,34 % до 15 %. Больше всего подорожали холодная вода и водоотведение — на 15 %.





Такое подорожание связано с тем, что «Томскводоканал» разработал инвестиционную программу. За пять лет компания планирует вложить в сети около миллиарда рублей. В рамках реализации инвестпрограммы будет модернизирована насосная станция на улице Кирпичной, обеспечивающая водой северную часть города (Октябрьский и часть Ленинского районов), переложены сети, построены две сливные станции. В компании отмечали, что в тариф будет заложена инвестсоставляющая.





В свою очередь специалисты департамента тарифного регулирования подчеркивают, что новый тариф на холодную воду и водоотведение не приводит к превышению среднеобластного индекса изменения платы, а значит, соответствует Жилищному кодексу.