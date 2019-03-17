«Худший губернатор, не выполнивший ничего»: дольщики Томска потребовали ответов у власти

Обманутые дольщики Томска провели акцию «Бездомный полк». На площадке перед зданием Федерации областных профсоюзов собрались люди, которые не могут въехать в свои дома больше 10 лет. Они рассказали, что обещания властей не исполняются, а у губернатор Сергей Жвачкин уже больше года игнорирует их просьбы о личной встрече.

«Губернатор Томской области Сергей Жвачкин не идет нам на встречу, — сказала, открывая митинг, дольщица дома Мира, 33. — На прием не попасть. Застройщики, прокуратура, суды — все против нас, обычных людей. Хватит терпеть, мы должны показать масштаб, так как ничего не делается по нашим долгостроям. Мы либо протестуем и добиваемся восстановления прав, либо нас измотают и вынудят создать ЖСК и достраивать за свой счет, либо произойдет рейдерский захват наших квартир. Власть, застройщики с нами не церемонятся. Их не волнует наше финансовое положение. На протяжении более 15 лет мы живем без квартир. Почему наши дома не сдаются? Почему контролирующие органы все устраивает? Вышестоящие чиновники не соблюдают закон и не держат данное слово. <...> В связи с систематическим игнорированием исполнения вышеуказанных поручений президента мы выражаем недоверие губернатору Томской области Сергею Жвачкину».

Затем дольщики подходили к микрофону и описывали свои ситуацию. Вот что, говорят жители дома на Большой Подгорной, 38, где свои квартиры не получили 15 человек.

«Наш дом начали строить ещё в 2005 году. Он состоял из четырех блоков: один блок построили — блок Б. К приезду г-на Хинштейна в 2012 году его сдали. По документам власть провела так, будто они сдали все блоки. Мы были незаконно исключены из реестра обманутых дольщиков, то есть проблемных объектов, — рассказывает Вячеслав Козлов . — Два года бились в судебных тяжбах и ещё два года ждали решения, когда власть повторно включит нас в реестр проблемных объектов. Недавно мы очень много писали в прокуратуру, обращались в Департамент архитектуры и строительства, обращались напрямую к заместителю губернатора Паршуте, но были только отписки. После ряда обращений в Генпрокуратуры нас недавно включили в реестр обманутых дольщиков, но это ещё не значит, что дом могут построить. Когда-то законы были придуманы таким образом, что позволяли мошенникам, в виде нашего застройщика Дубова Анатолия Григорьевича, собрать с дольщиков предоплату по договору долевого участия в размере 100% и не построить дом. Сейчас он находится на свободе, а обманутые дольщики до сих пор не могут получить своё, то, что они уже заплатили. Поэтому мы выходим на митинг, мы стараемся привлечь внимание власти к нашей ситуации, чтобы они как-то нам помогали. Пока помощь только на словах. С 2007 по 2019 года наш объект не прирос ни одним кирпичом. Мы за свой счёт ремонтируем там стену, поскольку этот объект висит на нас, дольщиках, и слышим обещания, что нам помогут, ждите. Но кулуарно они говорят: "Вас никто не заставлял покупать эти квартиры, вы сами отдали свои деньги непонятному человеку и теперь просите, чтобы власть вам помогла". Извините меня, законы придумали не мы, у нас есть договоры, мы со своей стороны исполнили 100% своих законных обязанностей, и теперь дело за властью».

«Удивительный опыт по этому дому. Первым застройщиком был депутат, спикер городской думы, член правящей партии «Единая Россия», Александр Чуприн. На данный момент он находится под домашним арестом за мошенничество в особо крупных размерах по другому дому, Подгорная 46. В настоящее время компания «СибирьСтройКомфорт» находится на стадии банкротства и достраивает дом, находящийся в 95% готовности. Дом практически достроен: сделаны фасады, окна, внутренняя отделка, установлены лифты. В этом состоянии дом находится уже пять лет. Мы могли получить этот дом ещё пять лет назад, достаточно было вложить семь миллионов. Учитывая материальное состояние застройщика, оцениваемое в несколько миллионов, он мог достроить наш дом, но выбрал другой путь — бросить все, чтобы мы достраивали сами. В 2017 году при помощи замгубернатора Паршуто была сделана следующая махинация: нам предложили сброситься по 3 тысячи за квадратный метр и отдать эти деньги, якобы, инвестору. Совместно с компанией «ТомТрейд» деньги были собраны. Деньги должны были пойти на окончание стройки, однако были выведены. Было возбуждено уголовное дело, и дом так и остался не сданным. В 2018 году мы хотели выйти на митинг, но в итоге заменили его на круглый стол, где Паршуто опять обещал достроить дом, выделить ресурсы. Деньги небольшие, потому что в строительной сфере 7 миллионов на тот момент — копейки. Уже 2019 год, ничего не сдвинулось. Заместитель губернатора, Паршута Е.В., не идет навстречу, хотя обещал встречаться каждые 2 недели, целый год он не появляется на встречах, отказываются полностью общаться с дольщиками. Очень хотелось бы, чтобы губернатор обратил на это внимание, в том числе выполнил Поставление Правительства 1520 «О создании дорожных карт», потому что до сих для нашего дома не создана дорожная карта».

«Дом полностью построен, подключены все коммуникации, но не сдан, — рассказывает дольщица на митинге. — Его обещали сдать в 2015, 2016, 2017 году. И так, каждый год. Так как дом полностью закончен, там с 2017 года на незаконных основаниях проживают люди. Так как они устали ждать, когда дом будет введен в эксплуатацию. Нас не зарегистрировали ни в одном реестре. И еще. Не власть должна с нас что-то требовать. Они существуют на наши деньги и ничего не хотят делать. Когда бы мы не обращались в департамент по архитектуре и строительству, то получали один ответ — подождите, дом скоро будет введен в эксплуатацию. Но все знают, что люди там живут. Но у них нет прописки, они мучаются, формально являясь бомжами. Я не знаю, как можно доверять после этого губернатору или власти Томской области. Мне кажется, он так зарекомендовал себя, что войдет в историю, как самый худший губернатор Томской области. Человек, не выполнивший ничего. Он только уничтожил наше телевидение, нашу структуру и обманул дольщиков»

Больше десяти долгостроев региона не включены ни в реестр проблемных домов, ни в дорожную карту, ни в интерактивную карту Дом.РФ . Официально люди, купившие в этих домах квартиры, не признаны обманутыми дольщиками, а это значит, что они не вправе рассчитывать на поддержку государства в решении проблемы.

Митинг был организован при поддержке партии КПРФ. Глава регионального отделения Наталья Барышникова отмечает, что в Томской области сложилась по-настоящему дикая ситуация.





«Людей загнали в такие условия, когда и деньги собраны, и жилья нет. Одно дело, когда семья имеет возможность где-то проживать, другое дело, когда все деньги вложены и семья остается без средств к существованию. И дикость еще в том, что на протяжении десятилетия она не сдвинулась с места, — комментирует Барышникова ТВ2. — На мой взгляд, проблему давно можно было решить. А те изменения в законе, которые стали действовать с этого года, сделали заложниками уже строителей. То есть, сначала заложниками были покупатели, дольщики, а теперь стали застройщики. Теперь все строительные компании, которые не имеют огромных фондов, рухнут. Мы это уже наблюдаем. Создается впечатление, что федеральное законодательство, в который раз принимает законодательный акт в поддержку финансового сектора. Сколько-то лет назад Путин сказал, что проблему с дольщиками надо решать. Все начали суетиться, искать пути выхода. А тут какие пути? Если мы до сих пор не можем привлечь застройщиков к ответственности, если у нас не ратифицирована 20 статья конвенции ООН о конфискации имущества тех, кто грабанул граждан и государство. Ситуация получается такая, что нам приходится из областного бюджета где-то брать и выделять деньги на достройку домов».





Депутат городской думы Андрей Петров подчеркивает, что региональные власти должны прислушаться к людям и организовать с ними встречу.





«Ситуация непростая. У дольщиков главный вопрос к региональной власти. Они не видят даже попытки власти помочь им хоть чем-то, хоть как-то. Понятно, что дома там сложные. Их немало. Официально там четыре или пять. Но список-то больше. Поручения сверху даны, проходили круглые столы в областной думе, Государственной думе, но попыток что-то сделать нет. Поэтому люди и возмущаются. Сейчас к сожалению, мы живем в эпоху дикого капитализма. Те люди, которые бы готовы пойти на достройку домов, тоже считают свои деньги. Власть предлагает им льготные участки, но они не в центре города, а где-то на окраине. Инвесторы не видят плюсов для себя. Вот и все. Говорят, что есть инвестор для застройки дома на Нефтяной, но это тоже все разговоры. Реальных действий нет».





По итогам митинга была составлена резолюция, которую планируют направить президенту страны Владимиру Путину. В тексте дольщики просят провести служебную проверку в отношении замгубернатора Евгения Паршуто и начальника Департамента архитектуры и строительства Дмитрия Ассонова, созвать новые рабочие группы, провести экспертизу всех недостроенных домов и официально признать людей обманутыми дольщиками.





«Основное требование обманутых дольщиков, пайщиков Томской области – выполнение на региональном уровне поручений президента в части защиты прав участников долевого строительства. Тысячи граждан Томской области сделали фактически бомжами. Это самая социально незащищенная категория граждан — семьи с детьми, молодые семьи, ветераны, пенсионеры! Люди реально доведены до отчаяния», — резюмируют участники митинга.