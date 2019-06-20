Художница из Новосибирска нарисовала типичных жителей сибирских городов

«Одна художница из Екатеринбурга нарисовала города в стиле анимэ, в числе которых был Новосибирск, — рассказал ТВ2 Андрей Поздняков. — Я тогда подумал: красиво, но неправда. И что нужно сделать что-то другое, с надписями, которые характеризуют эти города.

Так типичный представитель Томска представлен как человек, который «стал томичом на шесть лет, приехав учиться в политех из соседнего региона. И что он «обожает Томск, несмотря на то, что после учебы придется уехать в Новосибирск или в Москву».

Андрей Поздняков добавил, что многие люди обвинили его с сестрой в клевете, так как cчитают, что портреты не похожи на типичных представителей сибирских городов.





«Мы же говорим, что портреты похожи. Мы говорим о некоем стереотипном восприятии города. Что его принято воспринимать вот так. Например, город Томск называет себя «русским Кембриджем». Но кто является типичным представителем Томска? Конечно, студенты. Понятно, что они все потом разъезжаются. Вот мне пишут про Антона Павловича Чехова. Но Антон Павлович гораздо жестче отозвался о Томске, чем мы с сестрой. Или пишет мне женщина: я сама из Панкрушихинского района, но живу в Барнауле, но я считаю, что все это вранье. Но у меня так и написано: мама из Панкрушихи, мама из Рубцовска. Где я соврал? Это меня совершенно удивляет. Есть, конечно, положительные отзывы и от томичей, и от барнаульцев, и от новосибирцев».