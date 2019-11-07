Добрые новости
07 ноября,
2019
1
фото
Новости

Huawei выделит стипендии для студентов ТГУ

ТВ2
ТВ2
17 минут назад

В ТГУ с рабочим визитом прибыла китайская делегация компании Huawei – одного из мировых лидеров в сфере телекоммуникаций. По итогам встреч с руководством факультетов и институтов представители компании решили попробовать совместно тестировать новые технологии на базе университета и выделить стипендии Huawei лучшим студентам и аспирантам профильных факультетов ТГУ.

Huawei выделит стипендии для студентов ТГУ
Фото: ТГУ

Мы знаем, что ТГУ является одним из ведущих университетов России, поэтому у компании есть интерес в сотрудничестве в таких областях, как обучение по нашим моделям и создание хороших научных проектов, – цитирует директора Центра исследований Huawei в Новосибирске Сяо Чуньпэна пресс-служба ТГУ. – Мы уже взаимодействуем с Институтом прикладной математики и компьютерных наук ТГУ, сейчас обсуждаем технические детали договора совместного проекта в области передачи больших данных. 

Помимо IT-направления, сотрудничество может сложиться и в других сферах. В частности, китайскую компанию привлекла математическая научная школа ТГУ, которая успешно занимается математическим моделированием и помогает решать технические задачи разным предприятиям, в том числе разработчикам программного обеспечения. Немалый интерес вызвали и новые материалы, разработанные химиками ТГУ для космической промышленности.

Представителям китайской компании понравилась идея ректора ТГУ Эдуарда Галажинского о тестировании новых технологий через студентов, которые разъезжаются по всему миру. По итогам переговоров стороны приняли решение о создании рабочих групп, которые будут координировать взаимодействие. В ноябре представители ТГУ посетят исследовательский Центр в Новосибирске, чтобы встретиться с господином Чжоу Хун, директором Исследовательского института компании Хуавей по Евразии, и подробно обсудить технические задачи, которые мировой лидер по производству электроники мог бы решать при участии ТГУ.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.