Huawei выделит стипендии для студентов ТГУ

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В ТГУ с рабочим визитом прибыла китайская делегация компании Huawei – одного из мировых лидеров в сфере телекоммуникаций. По итогам встреч с руководством факультетов и институтов представители компании решили попробовать совместно тестировать новые технологии на базе университета и выделить стипендии Huawei лучшим студентам и аспирантам профильных факультетов ТГУ.

Фото: ТГУ

Мы знаем, что ТГУ является одним из ведущих университетов России, поэтому у компании есть интерес в сотрудничестве в таких областях, как обучение по нашим моделям и создание хороших научных проектов, – цитирует директора Центра исследований Huawei в Новосибирске Сяо Чуньпэна пресс-служба ТГУ. – Мы уже взаимодействуем с Институтом прикладной математики и компьютерных наук ТГУ, сейчас обсуждаем технические детали договора совместного проекта в области передачи больших данных.

Помимо IT-направления, сотрудничество может сложиться и в других сферах. В частности, китайскую компанию привлекла математическая научная школа ТГУ, которая успешно занимается математическим моделированием и помогает решать технические задачи разным предприятиям, в том числе разработчикам программного обеспечения. Немалый интерес вызвали и новые материалы, разработанные химиками ТГУ для космической промышленности.