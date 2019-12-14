«Хрустальный Томск»: сколько тонн льда приготовили для мастеров

В воскресенье, 15 декабря, на площади Ново-соборной стартует VI Международный фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». За неделю 20 команд скульпторов из нескольких стран мира создадут ледовые фигуры. Все они должны быть готовы уже к 20 декабря.

В этом году в фестивале участвуют команды из восьми стран мира – Китая, Мозамбика, Армении, Кореи, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и России. Всего в оргкомитет конкурса поступило более 70 заявок от мастеров из разных стран. Комиссия отобрала лучшие эскизы и разослала приглашения их авторам. Организаторы заготовили более 300 тонн льда, из которого мастера сделают 20 фигур. Лед для фестиваля нарезают на озере Боярское. Всего за время фестиваля было использовано более 1000 тонн льда.

В пресс-службе мэрии отметили, что этот год для Томска был юбилейным – томичи отмечали 415-лет со дня основания города. Поэтому тема юбилея города и легла в основу работ мастеров, принимающих участие в конкурсе.





Уточняется, что фестиваль откроется в 12.00 на площади Ново-соборной. В первый день участники должны будут за шесть часов в ходе блиц-турнира вырезать изо льда сюжет, изображенный на новогодней открытке советского времени.





В течение пяти дней скульпторы будут воплощать в жизнь свой замысел, каждой команде будет выделено по восемь ледовых блоков. Конкурс будет проходить целую неделю. Для обогрева команд будут установлены палатки, где участники смогут погреться и выпить горячий чай.





20 декабря конкурсная комиссия, куда войдут томские дизайнеры и художники, оценит работы мастеров.





За пять лет участниками фестиваля «Хрустальный Томск» стали 160 участников из 20 стран мира. Они возвели 80 ледовых скульптур.





Какие новшества в украшении Томска ждать в этом году и где спортивно провести праздничные выходные, читайте в материале ТВ2.





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