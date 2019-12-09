Хоровая капелла ТГУ отпраздновала свое 60-летие

Этот год для хоровой капеллы ТГУ юбилейный — начался он с 80-летия художественного руководителя, профессора Виталия Сотникова, а заканчивается 60-летием всего коллектива.

«Для десятков тысяч людей, которые учились в томских вузах в последние полвека, вступление в студенческую жизнь начиналось с выступления капеллы ТГУ. И когда на городском посвящении в студенты гордо звучат слова старинного гимна «Gaudeamus igitur», то молодую аудиторию охватывает радостное волнение. И сейчас, слыша вечные слова на латыни и русском: «Славься, университет! Высься величаво! Слава вам, профессора, вечным рыцарям пера! Всем студентам — слава!» — томская публика встает, как при исполнении государственного гимна», — говорится в праздничном материале пресс-службы ТГУ.

«Главная из наград – это, конечно, признание и любовь многих поколений поклонников вашего таланта. Высшим музыкальным образованием наш университет тоже обязан вашему таланту. За эти 60 лет капелла стала неотъемлемой частью университетского Томска. А «Гаудеамус» в вашем исполнении многие воспринимают как гимн города», – говорится в поздравлении губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Первые концерты капеллы прозвучали в 1959 году. Выпускник Казанской консерватории Виктор Кузьминов организовал студенческий хор в Томском государственном университете. На первое прослушивание пришло 150 человек с разных факультетов.

Студенческий хор в традициях классического университета был назван капеллой. Через 7 лет руководителем капеллы стал Виталий Сотников, также выпускник Казанской консерватории.