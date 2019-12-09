Хоровая капелла ТГУ отпраздновала свое 60-летие
Этот год для хоровой капеллы ТГУ юбилейный — начался он с 80-летия художественного руководителя, профессора Виталия Сотникова, а заканчивается 60-летием всего коллектива.
«Для десятков тысяч людей, которые учились в томских вузах в последние полвека, вступление в студенческую жизнь начиналось с выступления капеллы ТГУ. И когда на городском посвящении в студенты гордо звучат слова старинного гимна «Gaudeamus igitur», то молодую аудиторию охватывает радостное волнение. И сейчас, слыша вечные слова на латыни и русском: «Славься, университет! Высься величаво! Слава вам, профессора, вечным рыцарям пера! Всем студентам — слава!» — томская публика встает, как при исполнении государственного гимна», — говорится в праздничном материале пресс-службы ТГУ.
«Главная из наград – это, конечно, признание и любовь многих поколений поклонников вашего таланта. Высшим музыкальным образованием наш университет тоже обязан вашему таланту. За эти 60 лет капелла стала неотъемлемой частью университетского Томска. А «Гаудеамус» в вашем исполнении многие воспринимают как гимн города», – говорится в поздравлении губернатора Томской области Сергея Жвачкина.
Первые концерты капеллы прозвучали в 1959 году. Выпускник Казанской консерватории Виктор Кузьминов организовал студенческий хор в Томском государственном университете. На первое прослушивание пришло 150 человек с разных факультетов.
Студенческий хор в традициях классического университета был назван капеллой. Через 7 лет руководителем капеллы стал Виталий Сотников, также выпускник Казанской консерватории.
Мое знакомство с Томском состоялось 13 мая 1966 года, и когда мы утром вышли на проспект Ленина, то я сразу почувствовал, что это моя атмосфера, мой город, мои люди. И пока мы с Виктором Кузьминовым шли к университету, с нами многие здоровались. А сколько молодежи оказалось в Томске, — вспоминает Виталий Сотников.
За 60 творческих лет музыкальный коллектив ТГУ не раз становился победителем всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов, завоевал звание лауреата премии Ленинского комсомола. Напомним, что поют в капелле не профессиональные артисты, а преподаватели, студенты, физики, врачи, юристы, экономисты и представители других профессий. При этом поют все профессионально.
Мне кажется, сейчас трудно представить деятельность ТГУ без нашей музыкальной составляющей. Это и хоровая капелла, и ансамбль скрипачей, и камерный симфонический оркестр, которому уже больше 15 лет. У нас работает Институт искусств и культуры, его студенты поют в капелле, а затем, получив высшее музыкальное образование, становятся руководителями детских хоров в музыкальных школах. Занятия музыкой прививают детям чувство прекрасного, формируют позитивное отношение к жизни. 23 и 24 декабря у нас в актовом зале состоятся концерты хоровых коллективов и ансамблей Томска в честь 60-летия капеллы.
Коллектив ТВ2 присоединяется к поздравлениям замечательной капеллы ТГУ.
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