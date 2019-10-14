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Холодную воду отключат в центре Томска 15 октября
3 часа назад
В ряде домов в центре Томска 15 октября будет отсутствовать холодное водоснабжение. Отключение связано с проведением аварийных работ на водопроводных сетях «Томскводоканалом», сообщает пресс-служба мэрии.
Так, холодной воды не будет с 14.00 15 октября до 5 утра 16 октября по следующим адресам:
- ул. Алтайская — от № 2 до № 18 (по четной стороне), от № 3 до № 37 (по нечетной стороне);
- пер. Аптекарский;
- пер. Батенькова;
- ул. Заливная;
- пер. Комсомольский;
- пер. Кононова;
- пер. Пионерский;
- ул. Красноармейская, 1, 3, 5, 9, 11а, 6, 12а;
- пер. Красноармейский, 5, 2, 4, 6;
- ул. Крылова, 4/1, 6/2;
- пл. Ленина, 12а;
- пр. Ленина, 107, 109, 111, 111/1, 80, 80а;
- ул. Набережная реки Ушайки, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18в, 24;
- ул. Петропавловская - от № 6 до № 32 (по четной стороне), от № 3а до № 25(по нечетной стороне);
- ул. Рузского, 2;
- ул. Сибирская, 1/1, 9/1, 2, 2а, 2б.
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