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14 октября,
2019
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Холодную воду отключат в центре Томска 15 октября

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В ряде домов в центре Томска 15 октября будет отсутствовать холодное водоснабжение. Отключение связано с проведением аварийных работ на водопроводных сетях «Томскводоканалом», сообщает пресс-служба мэрии.

Так, холодной воды не будет с 14.00 15 октября до 5 утра 16 октября по следующим адресам:


  • ул. Алтайская — от № 2 до № 18 (по четной стороне), от № 3 до № 37 (по нечетной стороне);
  • пер. Аптекарский;
  • пер. Батенькова;
  • ул. Заливная;
  • пер. Комсомольский;
  • пер. Кононова;
  • пер. Пионерский;
  • ул. Красноармейская, 1, 3, 5, 9, 11а, 6, 12а;
  • пер. Красноармейский, 5, 2, 4, 6;
  • ул. Крылова, 4/1, 6/2;
  • пл. Ленина, 12а;
  • пр. Ленина, 107, 109, 111, 111/1, 80, 80а;
  • ул. Набережная реки Ушайки, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18в, 24;
  • ул. Петропавловская - от № 6 до № 32 (по четной стороне), от № 3а до № 25(по нечетной стороне);
  • ул. Рузского, 2;
  • ул. Сибирская, 1/1, 9/1, 2, 2а, 2б.
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