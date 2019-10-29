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29 октября,
2019
Новости

Холодной воды нет в микрорайоне Спичфабрика

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Микрорайон Спичфабрика остался без холодной воды из-за аварии на сетях.


«Холодную воду отключили вчера. Говорили, что появится вода к 3 утрам, но до сих пор ее нет. Никакого объявления. У нас на улице у всех дети, воды в колонках нет. Что делать не знаем», — рассказала ТВ2 одна из жительниц улицы Григорьева. 

Как пояснили ТВ2 в «Томскводоканале» возобновить подачу воды планируется к 13.00.


«Организован подвоз воды. Машины стоят на улице Айвазовского, 37; переулке Музыкальном, 10. Пожарная машина стоит на пересечении улиц Иртышской и Бердской», — добавили в компании.

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