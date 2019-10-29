Холодной воды нет в микрорайоне Спичфабрика

Микрорайон Спичфабрика остался без холодной воды из-за аварии на сетях.





«Холодную воду отключили вчера. Говорили, что появится вода к 3 утрам, но до сих пор ее нет. Никакого объявления. У нас на улице у всех дети, воды в колонках нет. Что делать не знаем», — рассказала ТВ2 одна из жительниц улицы Григорьева.

