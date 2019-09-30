Холодной воды не будет почти сутки в Ленинском районе Томска

В Ленинском районе Томска почти сутки не будет холодной воды из-за проведения ремонтных работ. Так вода будет отсутствовать с 22 часов 30 сентября до 23 часов 1 октября по следующим адресам:
- ул. Каменская, ул. Васюганская, ул. Бийская, ул. Нарымская, ул. Барнаульская, Барнаульский проезд, ул. Стрелочная; ул. Сухумская; пер. Таймырский; пер. Урожайный; ул. Говорова, кроме 25; пр. Мира, кроме № 1/1,2/1,4,4 стр.6,6,6а,6б,8/4; прзд. Кольцевой;
- ул. Смирнова; ул. Кошурникова; ул. Интернационалистов; ул. 79 Гвардейской дивизии; ул. Ф. Мюнниха; ул. Карла Ильмера;
- ул.Старо-Деповская,55, 66;
- ул. Молодежная; ул. Фестивальная; ул. Ватутина; ул. Макарова; ул. Костромская; ул. Братская; ул. Волжская; ул. Витимская; пер. Морской;
- ул. Вилюйская с №1 по №38,40а;
- ул. Вилюйский проезд;
- пер. Ново-Чулымский;
- ул. Ново-Деповская;
- ул. Вилюйский 1-й проезд №4,4а/1,4б;
- пос. Каштак; пос. Киргизка; пос. Крутоовражный;
- ул. Дальне-Ключевская, 24;
- ул. Жигулевская, 7; ул. Красноярская, 17, 17а; ул. Ленская;
- ул. 1-ая Мостовая; ул. Мостовая, 18/1; 18/1стр.1,3; 20/2; 28стр.2,3,6,10,11,28б; 30стр.2,4,5,6;
- ул. Балагурная; ул. Баргузинская; ул. Батистовая; ул. Раздольная; ул. Северо-Каштачная; пер. 2-ой Северо-Каштачный;
- ул. Б.Каштачная, 53;
- ул. Б.Подгорная, 252;
- ул. 1,2,3,4,5,6-ая Усть-Киргизка; 2-ой Усть-Киргизкий тупик.
«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.