Холодная еда и жуки в котлете: в Томске обсудили блюда в школьных столовых

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В томском штабе ОНФ прошло обсуждение качества еды в школьных столовых. Поводом для обсуждения стал опрос по качеству питания в школах, который провел областной Родительский комитет. Согласно данным опроса, 74,5% родителей рассказали, что их дети отказываются от школьной еды из-за качества. На встрече также озвучили другие проблемы в сфере школьного питания и пути их решения.



Активисты ОНФ рассказали, что темой школьного питания они интересуются давно, потому что занимаются анализом расходования бюджетных средств.



«Например, выигрывает тендер компания, ей предоставляется пищеблок, но основной доход компания получает за то питание, которое дополнительно оплачивают родители учеников, — сказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Константин Юденко. — Причем поставщика питания определяет сама школа, она и проводит торги. Школа же должна следить и за качеством поставляемых продуктов и осуществлять контроль за их хранением. Что же касается детсадов, то там другая ситуация: детсады самостоятельно закупают продукты. И какие тут возникают проблемы? Например, фирмы, которые зарегистрированы меньше одного года. Не имеющие специального транспорта для перевозки скоропортящихся продуктов. Вторая проблема — демпинг. Из-за него некоторые производители не могут зайти на рынок и поставлять свою продукцию. Ну не может молоко стоить 15 рублей. На сегодняшний день нам надо понять, как организована система питания в школах. Привлекает ли администрация школ к контролю питания родителей, есть ли жалобы со стороны родителей и детей на продукцию и посуду в столовых».



В свою очередь, председатель Родительского комитета Томской области Олеся Кудрявцева, рассказала, что в большинстве случаев ученики отказываются от еды в школьных столовых из-за плохого качества.



Некачественное питание — холодная, слипшаяся и недоваренная еда, — сказала Олеся Кудрявцева, — Порой пересоленная. Были случаи, что находили кишечную палочку. Пишут, что в еде попадаются острые осколки, жуки в котлетах, волосы. 80% опрошенных согласились с тем, что надо менять систему питания. Было несколько жалоб по поводу нехватки еды ученикам второй смены в школе №4.

