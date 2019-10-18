«Ходжа Насреддин», «Чиполлино» и «Портрет»: чего ждать от ТЮЗа в новом сезоне

26 и 27 октября пройдут премьерные показы спектакля «Повесть о Ходже Насреддине» по Леониду Соловьеву. Это первая премьера сезона, поскольку другую большую премьеру — вербатим «студенТЫ» — ТЮЗ выпустил в межсезонье. Выпускает спектакль известный томичам по постановкам «Музыка ночью» и «Дубровский» режиссер Тимур Насиров.

Новый сезон ТЮЗ начинает с новым директором Андреем Сидоровым. Вместе с главным режиссером Павлом Зобниным сегодня на пресс-завтраке с журналистами они поделились своими планами на 41-й театральный сезон.

Далее в театре начнется работа над детской постановкой «Легенда о Чиполлино». Пьесу специально для Томского ТЮЗа написала драматург Светлана Баженова. Режиссер спектакля — Радион Букаев, знакомый по смешному спектаклю «Дети и эти». Увидят спектакль юные зрители перед Новым годом.





Режиссер ТЮЗа Дмитрий Гомзяков после авангардной «Чайки» решил замахнуться на Николая Гоголя. Его постановку «Портрет» можно будет увидеть весной.





В апреле-мае традиционно пройдут два фестиваля ТЮЗа. «Театр в кармане» пройдет в новом формате, но главное правило 12-минутного спектакля останется. «Майский жук» также планирует обновиться.





Томский ТЮЗ подал заявку на обменные гастроли с Хабаровским ТЮЗом. И в случае если Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности и федеральная программа «Большие гастроли для детей и молодежи» ее поддержат, то томичи увидят спектакли хабаровского театра в мае 2020 года.





В мае же начнется работа над спектаклем по Михаилу Салтыкову-Щедрину. Однако выпустит премьеру режиссер Дамир Салимзянов, скорее всего, уже в начале будущего сезона.





Для подростков ТЮЗ затевает новый для Томска проект: спектакли «Классная драма» (больше известные как «Class Act»). Эта творческая британская «франшиза» существует в России с 2004 года. За это время проекты состоялись в самых разных городах — от Казани до Норильска. Их суть заключается в том, что подростки сами пишут пьесы, которые затем ставят профессиональные режиссеры и артисты. Для того чтобы проект состоялся в Томском ТЮЗе, нужны партнеры, поиском которых театр сейчас и занимается.







В направлении бэби-театра готова представить свою работу режиссер и актриса Ольга Райх. Ее обаятельные камерные спектакли аккуратно вовлекают маленьких зрителей в игру с условностями и фантазией. И на этот раз их снова ждет теплая, ласковая история, премьера которой также будет за «экватором» сезона.