«Хочется тишины». В Томске покажут тревел-сноуборд фильм
Сноубордисты из Сибири представят томичам атмосферный фильм про Камчатку. Тревел-сноуборд фильм «Хочется тишины» покажут в пятницу, 8 ноября в 19.00, в кинотеатре «Факел» (Красноармейская 120).
Режиссер Игорь Попелюх, сценарист Алексей Шум и команда сноубордистов «LipCrew» создали историю под названием «Хочется тишины» — о спонтанном путешествии в поисках снежных мест, новых ощущениях и просто крутых приключениях.
Это новый документальный фильм о путешествии на Камчатку, где зрителей ожидает сноубординг, океан, дикие животные, сёрфинг, вулканы, много снега и дождей, бесконечно звёздное небо и встречи с невероятными людьми.
Как говорят сами организаторы кинопоказа: «Камчатка – это место, где мы досконально прочувствовали, как это, когда ты абсолютно никуда не хочешь спешить! И мы делимся этими ощущениями и впечатлениями со зрителями в нашем новом сноуборд-тревел фильме.
На премьеру и встречу с томскими зрителями приедет один из главных героев фильма Андрей Трегубов, который поделится своими впечатлениями от первого лица.
Билеты можно купить здесь.
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