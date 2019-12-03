«Хочется пожить по-человечески. Хотя бы недолго»: крик души жителей Степановки

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Жители микрорайона Степановка, поселков Свечной, Киргизка, Березкино в ходе публичных слушаний областного бюджета попросили ускорить газификацию их домов.

Так, в ходе слушаний выступила Валентина Малахова — бывшая учительница, которая больше 30 лет прожила на Степановке. Она рассказала, что проектно-сметная документация по газификации Степановки была готова еще в 2014 году. Тогда же было выдано положительное заключение.

На многократные обращения мы, жители Степановки, получали ответ, что наш микрорайон включен в подпрограмму, но денег на работы все нет. Так длится шесть лет. Сколько можно ждать! Шесть лет ежегодно ходим, пишем письма, у меня уже столько отписок. По-человечески поймите нас, пожалуйста. Часть микрорайона газифицировали, а 19 улиц и переулков остались без газа. Получается, нас кинули. Я 40 лет проработала в школе, у меня огромная стопка благодарностей. А топимся сейчас мы углем. Хочется жить по-человечески, пусть нам осталось немного, но по-человечески. Это просто крик души.

Ранее с аналогичной проблемой жители Степановки выступали и во время публичных слушаний городского бюджета. Там они возмутились отношением администрации к микрорайону.

Согласно условиям, газификация территории в Томске осуществляется с привлечением денег из областного бюджета: 25 % от нужной суммы должен выделить бюджет муниципалитета, а 75 % — областной. В настоящее время средства в бюджете на 2020 год на газификацию Степановки не предусмотрены.

Также провести газ просили и жители села Березкино Томского района.

«Деревня активно развивается, ведется активное строительство. Из социальных объектов есть здание школы, фельдшерско-акушерский пункт. Дома топятся дровами и углем, школа электричеством. Все близлежащие села газифицированы. Сумма на ПСД в 2016 году составляла 8 млн рублей, в 2018 году из-за проведения обязательных работ по межеванию поднялась до 20-22 млн рублей», — сказал представитель жителей Алексей Емельянов.

Глава ТОСа «Сосновый Бор» Александр Губарь, где газификация подходит к концу, попросил включить в план поселки Свечной и Киргизка. Он отметил, что сумма, необходимая на работы, будет не так велика.

Также по вопросу развития коммуникаций выступал и председатель микрорайона «Наука» Александр Добаркин. Он попросил выделить деньги на проект водоснабжения. ПСД оценивается в 65 млн рублей.