Хирургический корпус томского онкодиспансера будут строить круглосуточно

ЗАО «СУ ТДСК» продолжает армирование и заливку фундамента цокольного этажа. Уже залито почти 1,2 тыс. кубометров бетона, до конца ноября строители планируют залить еще 500 кубических метров.

Строительство хирургического корпуса Томского областного онкологического диспансера переведено в круглосуточный режим. На объекте в настоящий момент трудится 45 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто рассказал, что сейчас на площадке работает единственный в регионе башенный подъемный кран КБ-401, отличающийся особой маневренностью.





«Стрела крана длиной 40 метров позволяет перекрывать всю строительную площадку, повышая скорость работ», — пояснил вице-губернатор.





До конца года на объект планируется закупить вентиляционную систему и лифтовое оборудование.

Хирургический корпус онкодиспансера вместит стационар на 120 коек, а также поликлинику. Работы по возведению объекта начались в апреле 2019 года, плановый срок их окончания — 2021 год.





Для справки: Строительство хирургического корпуса томского областного онкологического диспансера ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». На эти цели из бюджетов всех уровней направлено почти 2,7 млрд рублей. Со сдачей хирургического корпуса и ПЭТ-центра в регионе будет выстроена вся цепочка оказания высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях.