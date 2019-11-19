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19 ноября,
2019
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Новости

Хирургический корпус томского онкодиспансера будут строить круглосуточно

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Строительство хирургического корпуса Томского областного онкологического диспансера переведено в круглосуточный режим. На объекте в настоящий момент трудится 45 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.


ЗАО «СУ ТДСК» продолжает армирование и заливку фундамента цокольного этажа. Уже залито почти 1,2 тыс. кубометров бетона, до конца ноября строители планируют залить еще 500 кубических метров.

Хирургический корпус томского онкодиспансера будут строить круглосуточно
Фото: пресс-служба администрации Томской области

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто рассказал, что сейчас на площадке работает единственный в регионе башенный подъемный кран КБ-401, отличающийся особой маневренностью.


«Стрела крана длиной 40 метров позволяет перекрывать всю строительную площадку, повышая скорость работ», — пояснил вице-губернатор.


До конца года на объект планируется закупить вентиляционную систему и лифтовое оборудование.

Хирургический корпус онкодиспансера вместит стационар на 120 коек, а также поликлинику. Работы по возведению объекта начались в апреле 2019 года, плановый срок их окончания — 2021 год.


Для справки: Строительство хирургического корпуса томского областного онкологического диспансера ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». На эти цели из бюджетов всех уровней направлено почти 2,7 млрд рублей. Со сдачей хирургического корпуса и ПЭТ-центра в регионе будет выстроена вся цепочка оказания высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях.

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