Хирурга Евгения Покушалова оставили в СИЗО

Суд рассмотрел апелляцию замдиректора новосибирской клиники имени Мешалкина Евгения Покушалова на решение об аресте. Ученый с мировым именем, получавший награду от Владимира Путина, останется в СИЗО. Об этом сообщает Тайга. Инфо.

Новосибирский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу Покушалова 6 марта. Интересы арестованного представляет адвокат Николай Украинцев. По словам Украинцева, защита передала суду десятки письменных поручительств за Покушалова.







Ранее Центральный районный суд Новосибирска отправил Покушалова в СИЗО до 19 апреля.







Напомним, об обысках в клинике Мешалкина и аресте замдиректора стало известно утром 20 февраля. 22 февраля Евгений Покушалов заключен под стражу на срок 1 месяц и 30 дней. Вместе с ним под арестом находятся Евгений Первушин, Александр Сорокин и Андрей Третьяков, которых следствие считает причастными к преступной схеме.







Евгения Покушалова обвинили в особо крупном мошенничестве на 1,3 млрд рублей и в легализации преступных доходов. ФСБ выступило против домашнего ареста, посчитав, что известный доктор может скрыться за границей, кроме того, следствие посчитало, что подозреваемый может уничтожить доказательства.







В свою очередь Евгений Покушалов не признал свою вину и отметил, что не понимает, «как такое возможно в цивилизованной стране». В сети появилась петиция с прошением изменить заключение под стражу на домашний арест.

