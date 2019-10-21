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21 октября,
2019
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HeadHunter: в каждой десятой компании в 2020 году ожидаются сокращения

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9 % опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году. В этом году о сокращении численности персонала заявило 19 % работодателей, еще 49 %, напротив, увеличили штат сотрудников.

HeadHunter: в каждой десятой компании в 2020 году ожидаются сокращения

HeadHunter опросил около 150 российских работодателей. По данным опроса, в 2019 году сокращения проводились в каждой четвертой крупной компании. Оклады сотрудников при этом выросли в 43 % фирм, в 53 % остались без изменений. О снижении окладов заявил 1 % работодателей.


Более половины (55 %) респондентов в 2020 году надеются на увеличение фонда оплаты труда (ФОТ). 8 % ожидают уменьшения ФОТ. Около половины работодателей (47 %) прогнозируют увеличение окладов.


Ранее HeadHunter сообщил, что в большинстве российских регионов фиксируется нехватка рабочего персонала. Девять из топ-10 самых дефицитных профессий относятся к «синим воротничкам»: сварщики, слесари, грузчики, сборщики. В среднем россияне испытывают все меньше тяги к физическому труду, следует из исследования компании.


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