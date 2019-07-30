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30 июля,
2019
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Новости

Губернатор Жвачкин попросил мэра Кляйна лучше озеленять Томск

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин остался недоволен работами по озеленению. проводимыми в ходе благоустройства в Томске. 

Губернатор Жвачкин попросил мэра Кляйна лучше озеленять Томск

«Внимательно слежу, как в Томске идет реализация национальных проектов — «Безопасные и качественные дороги», который выполнен на три четверти, и «Формирование комфортной городской среды», — цитирует пресс-служба обладминистрации губернатора. — Обращаю ваше внимание, что наряду с асфальтированием дорог, обустройством технических тротуаров и пешеходных дорожек нельзя забывать об озеленении. Пришло время менять землю на газонах и начать всерьез заниматься зеленым хозяйством. На камнях трава не растет».


Сергей Жвачкин отметил, что «Томск всегда был зеленым городом», и посоветовал мэру обратиться за советом к ученым и практикам.


«Входите в контакт с нашими лесными питомниками, трубачевскими озеленителями, услышьте все мнения и найдите решение», — отметил губернатор.

По данным пресс-службы мэрии, в 2019 году на озеленение потратят 115 млн рублей. 


«В июне неравнодушные томичи - жители многоквартирных домов - высадили 140 саженцев яблони и сирени, предоставленных городским департаментом дорожной деятельности и благоустройства. Молодые деревья появились у домов в пер. Кононова, 15/1, Карский, 13, на ул. Алтайская, 135-145, по четной стороне, ул. Лебедева, 11, пр. Комсомольский, 55/1-55/5, на пересечении пер. Совпартшкольный, 2а и ул. Карла Маркса, 24. Молодые липы посадили вдоль пр. Комсомольский, а ели и сирень - у детской площадки в Михайловской роще», — говорится в официальной группе администрации Томска ВКонтакте


Там подчеркивается, что с начала лета на общественных пространствах города было высажено 362 тысячи однолетних и многолетних цветов.


В свою очередь мэр города Иван Кляйн неоднократно говорил о двух правилах озеленения, которые реализуются в городе.


«Правило «вместо одного посади два» железное и работает несколько лет. Второе правило — высаживать не мелкие деревья, а крупномеры. Мы будем искать новые возможности, и мы делаем это — создаем зеленый пояс вокруг Томска», — отмечал Иван Кляйн в программе «Жизнь города». 

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