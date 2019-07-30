Губернатор Жвачкин попросил мэра Кляйна лучше озеленять Томск

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин остался недоволен работами по озеленению. проводимыми в ходе благоустройства в Томске.

«Внимательно слежу, как в Томске идет реализация национальных проектов — «Безопасные и качественные дороги», который выполнен на три четверти, и «Формирование комфортной городской среды», — цитирует пресс-служба обладминистрации губернатора. — Обращаю ваше внимание, что наряду с асфальтированием дорог, обустройством технических тротуаров и пешеходных дорожек нельзя забывать об озеленении. Пришло время менять землю на газонах и начать всерьез заниматься зеленым хозяйством. На камнях трава не растет».





Сергей Жвачкин отметил, что «Томск всегда был зеленым городом», и посоветовал мэру обратиться за советом к ученым и практикам.





«Входите в контакт с нашими лесными питомниками, трубачевскими озеленителями, услышьте все мнения и найдите решение», — отметил губернатор.