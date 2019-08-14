Губернатор: В школе «Перспектива» отслоилась краска, а СМИ раздули ситуацию

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал отслоение потолочного покрытия в школе «Перспектива» на Никитина, 6, которая открылась год назад. Он считает, что ничего значительного не произошло, а журналисты раздули ситуацию.





Ранее мы сообщали со слов родителей учащихся, которые обратились в редакцию ТВ2, что в школе на Никитина, 6, которая открылась в сентябре 2018 года, 13 августа произошло обрушение потолка. Позже компания ТДСК заявила, что на площадке лифтового помещении для маломобильных людей произошло отслоение потолочного покрытия. Специалистам было поручено восстановить потолок к среде, 14 августа. В ТДСК добавили, что на предприятии создана комиссия по расследованию причин инцидента. До начала учебного года во всех построенных компанией школах проверят состояние потолочных конструкций.





«Но не упал там потолок, там площадки лифтной шахты пошли. Если вы сейчас заедете, там уже все сделано. Там отслоение на 10 квадратных дециметров. Поэтому у меня к вам просьба: вы чужую туфту не перепечатывайте, ладно? А то погнали волну, съездите туда сами, там же не закрыто, прежде чем перепечатывать от когда-то уважаемых компаний информацию (губернатор имел в виду журналистов Агентства новостей ТВ2, которые первыми сообщили об обрушении). Ну не упал там потолок, просто пошел кусок волнами — это нормальная ситуация. Там не штукатурка упала. Так нельзя, нельзя искать какую-то гадость, у нас все нормально», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.