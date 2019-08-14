Губернатор: В школе «Перспектива» отслоилась краска, а СМИ раздули ситуацию
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал отслоение потолочного покрытия в школе «Перспектива» на Никитина, 6, которая открылась год назад. Он считает, что ничего значительного не произошло, а журналисты раздули ситуацию.
Ранее мы сообщали со слов родителей учащихся, которые обратились в редакцию ТВ2, что в школе на Никитина, 6, которая открылась в сентябре 2018 года, 13 августа произошло обрушение потолка. Позже компания ТДСК заявила, что на площадке лифтового помещении для маломобильных людей произошло отслоение потолочного покрытия. Специалистам было поручено восстановить потолок к среде, 14 августа. В ТДСК добавили, что на предприятии создана комиссия по расследованию причин инцидента. До начала учебного года во всех построенных компанией школах проверят состояние потолочных конструкций.
«Но не упал там потолок, там площадки лифтной шахты пошли. Если вы сейчас заедете, там уже все сделано. Там отслоение на 10 квадратных дециметров. Поэтому у меня к вам просьба: вы чужую туфту не перепечатывайте, ладно? А то погнали волну, съездите туда сами, там же не закрыто, прежде чем перепечатывать от когда-то уважаемых компаний информацию (губернатор имел в виду журналистов Агентства новостей ТВ2, которые первыми сообщили об обрушении). Ну не упал там потолок, просто пошел кусок волнами — это нормальная ситуация. Там не штукатурка упала. Так нельзя, нельзя искать какую-то гадость, у нас все нормально», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.
Он добавил, что причинами отслоения стал человеческий фактор.
Среди тех тысяч метров, что мы сегодня сдаем, 10 квадратных дециметров ничего не значит. Ну, наверное, где-то маляр не проснулся, где-то еще что-то бывает. Это же не трагедия, человеческий фактор сработал. Вы сходите, там просто покоробилось. Я вот у вас дома приду и найду больше дефектов, чем там. Да какая видеозапись (имеется в виду видеозапись из школы, где видно обрушение), что на ней видно? Это же не штукатурка падала, а краска, вы вообще разницу понимаете? Покраска миллиметровая, что она там кого-то убила? — отметил губернатор.
Сейчас, по словам главы региона, все неполадки исправлены. Сергей Жвачкин не считает ситуацию критичной, а на вопрос, что если бы в момент отслоения в школе находились ученики, ответил:
«И что? Покраску не менять, что ли? Вы у себя что, только раз в пять лет меняете? Там нет аварийной ситуации, у меня фотографии на столе лежат», — сказал Жвачкин.
В свою очередь директор ТДСК Александр Шпетер добавил, что специалисты работали на месте всю ночь и исправили ситуацию, а причиной отслоения потолка стал «непроектный дюбель».
Отметим, школа «Перспектива» открылась на Никитина, 6 в сентябре 2018 года. В торжественной церемонии открытия принимали участие губернатор Томской области и мэр Иван Кляйн. Сообщалось, что за парты в первом учебном году сядут 180 первоклассников и 820 школьников со второго по девятый классы.
ТВ2 обратилось за комментариями по поводу отслоения в департамент образования и мэрию Томска, но ответа к этому моменту не получило.
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