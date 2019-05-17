Губернатор Томской области рассказал, как прожить на студенческую стипендию

«Кажется, еще совсем недавно мы открывали первый U-NOVUS, а сегодня он стартует уже в шестой раз, — сказал Сергей Жвачкин на церемонии открытия. — Время не идет, а бежит. Сегодня все стремительно меняется и требует новых подходов, молниеносных и эффективных решений. И я тоже хочу отойти в своем выступлении от формата визионерской лекции. Надоели эти доклады!».



Глава региона решил поменять формат открытия форума и вместо выступления ответил на вопросы молодежи, которые в течение трех недель губернатору задавали пользователи аккаунта форума в социальной сети Instagram.



Первым томский губернатор ответил на самый злободневный вопрос студентов всех времен, который задала четверка студентов, спросивших главу региона, как прожить на стипендию. По их мнению, стипендии хватает всего на пять дней.



«Вообще, стипендии бывают разные, — ответил Сергей Жвачкин. — Это и государственные стипендии — федеральные и региональные. Это и премии, и ректорские надбавки, и стипендии частных фондов. Есть в Томске студенты, совокупная стипендия которых составляет более двух тысяч евро в месяц. Думаю, ее хватит точно больше, чем на пять дней. Как еще может заработать студент? Могу сказать по своему опыту: встать в ряды студенческих отрядов. Я в каникулы строил Уренгой, Нижневартовск, Сургут. ССО — это настоящая школа жизни, которую за 55 лет движения прошли более 120 тысяч студентов томских вузов».