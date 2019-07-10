Губернатор: Старт мусорной реформы в Томске провален

Сергей Жвачкин прокомментировал ход реализации мусорной реформы в Томске. Он раскритиковал городскую администрацию за отсутствие должной подготовки и призвал обеспечить нормальный вывоз мусора не только в городе, но и в Томском районе.

«Можно сколько угодно оправдывать свою бездеятельность обстоятельствами, судами, конкурсами, но виноват в провале муниципалитет города Томска. Реформа в Томске стартовала 1 июля, и за полгода по большому счёту никакой подготовки к ней не было. Зато до этого времени из мэрии шли бодрые отчеты, что в городе подготовка к реформе идёт хорошо и проблемных вопросов никаких. В причинах этого вранья сейчас разбирается рабочая группа», — подчеркнул губернатор в обращении, опубликованном в официальной группе обладминистрации Вконтакте.

1 июля в Томске и Томском районе начал работать новый региональный оператор по вывозу мусора — «Спецавтохозяйство». В качестве субподрячика с организацией сотрудничает «АБФ-Логистик». Вместе с началом мусорной реформы один из самых крупных предыдущих операторов — «Сорнет» — перевернул мусорные баки во дворах жилых домов. САХ не установил в срок мусорные баки, поэтому мусор скапливался во дворах, компания не успевала его вывозить.



«Я не согласен и с обвинениями в адрес бывшего оператора, который забрал свои контейнеры. Да, он поступил безответственно, можно даже сказать, по-хамски по отношению к жителям, забрав 1200 контейнеров, что и спровоцировало кризис. Это с моральной точки зрения. Но с точки зрения бизнеса — он прав. Как можно было вступать с ним в переговоры за день до старта реформы? Любой бы на его месте заломил цену», — считает губернатор области.





С начала июля на горячую линию мэрии поступило свыше 1700 сообщений о плохой уборке мусора. В связи с этим 6 июля мэр провел объезд, по итогам которого извинился перед жителями города и поручил ликвидировать все свалки в течение трех ближайших дней.



В настоящее время Иван Кляйн возглавил штаб по реализации мусорной реформы. Он поставил задачу в ежедневном режиме контролировать работу всех 43 маршрутов по вывозу мусора, составить четкий хронометраж работы техники, при необходимости вносить в него корректировки.





«Задача мэрии — обеспечить контейнерами не только город, но и пригородные территории, дачные участки, с которых увезли контейнеры. Никаких свалок в пригороде быть не должно! Дачники, мичуринцы, ветераны страдать из-за головотяпства чиновников не будут. Я сказал мэру Томска — учитесь у соседей, у города Северска. Там мусорная реформа стартовала 1 января и проходит без сбоев. Потому что там к ней готовились. Там, в Северске, уже построен и действует мусоросортировочный завод. В Томске же до сих пор нет «дорожной карты» реформы. Она должна быть готова до конца июля. И в ней должны быть указаны все планы мероприятий, все новые объекты. И, работая над ликвидацией сегодняшних проблем, нужно не забывать о завтрашнем дне — о создании системы разделения мусора, обустройства полигонов, решении других вопросов оборота твердых коммунальных отходов», — отмечает губернатор.





Он добавил, что уволил начальника областного департамента природных ресурсов и призвал мэра «в ближайшее время уволить проваливших реформу — тех, кто подставил и себя, и его, и весь город».





Добавим, что сегодня Иван Кляйн проведет выездной совещание по вопросу вывоза мусора. Маршрут объезда будет определен на месте с учетом обращений, поступивших на «горячие линии» и выложенных томичами в социальных сетях. Принять участие в совещании могут и блогеры, для этого Direct аккаунта мэрии Томска.