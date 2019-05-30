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30 мая,
2019
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Губернатор: Средняя зарплата в Томской области в 2018 году составила 41,2 тыс. рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В 2018 году среднемесячная заработная плата в Томской области составила 41,2 тысячи рублей. За год она выросла на 9,1%, а за последние пять лет зарплата увеличилась на 27%. Такие цифры привел губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ходе ежегодного отчета о деятельности. 

Губернатор: Средняя зарплата в Томской области в 2018 году составила 41,2 тыс. рублей

По данным обладминистрации, зарплата в области здравоохранения и социальных услуг выросла на 27,0%, образования на — 16,1%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений на 9,5%.


«Конечно, средняя зарплата различается по отраслям, и даже в одном учреждении она разная. Конечно, темпы роста никого не устраивают. У нас все еще есть бедные люди. Но нельзя не замечать, как меняется ситуация к лучшему, — отметил глава региона. — Вспомните, как еще недавно унизительно мало зарабатывали учителя на селе. А сегодня, без преувеличения, им в районах завидуют многие предприниматели. Благодаря указам президента ситуацию с зарплатами бюджетников удалось переломить. Но сегодня мы идем дальше и решаем проблему доходов людей, работающих во внебюджетных отраслях», —  сказал Сергей Жвачкин.

из отчета губернатора Сергея Жвачкина о деятельности администрации в 2018 году
из отчета губернатора Сергея Жвачкина о деятельности администрации в 2018 году

Добавим, по прогнозам властей зарплата к 2020 году вырастет до 45 тысяч рублей. При этом они прогнозируют, что в 2019 году темпы роста зарплаты замедлятся. В качестве причины называют приравнивание МРОТ к размерам прожиточного минимума и перенос сроков индексации бюджетникам (повышение пройдет 1 октября, а не с 1 января, как в 2018 году).

Кроме того, эксперты Финансового университета при правительстве России уверены, что роста доходов у жителей Томской области не произойдет.

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