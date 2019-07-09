Губернатор предлагает перенести ж/д пути и вокзал за границы Томска

Мэр Томска Иван Кляйн и губернатор региона Сергей Жвачкин подписали соглашение с ОАО «Российские железные дороги». На этой встрече Сергей Жвачкин озвучил начальнику Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Александру Грицаю свою новаторскую идею о переносе железной дороги из центра Томска за городской периметр. Впервые Сергей Жвачкин высказал мнение о том, что из города нужно убрать железнодорожные пути, в интервью Интерфаксу 1 апреля 2019 года . Многие тогда это восприняли как первоапрельскую шутку, но оказывается, у томского губернатора серьезные и далеко идущие планы. Тогда Жвачкин объяснил свое желание «перенести в северную часть города железнодорожную ветку вместе с вокзалом, чтобы снять вопрос пробок и запустить скоростные поезда». Реакция господина Грицая на это предложение губернатора пока Агентству новостей ТВ2 не известна.

Кроме глобальных идей по переустройству Томска, Сергей Жвачкин обсудил с руководством РЖД возможность запуска скоростного комфортабельного поезда «Ласточка» в международный аэропорт «Толмачево» в Новосибирске и строительство железнодорожной ветки к томскому индустриальному парку. Как выяснилось позже, РЖД еще не проводили проектно-изыскательские работы на дороге между Томском и Новосибирском, поэтому стоимость реконструкции путей для повышения скорости движения по ним неизвестна. Соответственно, нет пока и сроков запуска комфортабельной «Ласточки».

Для справки: Компания Siemens начала производить электропоезда Siemens Desiro RUS по заказу ОАО «РЖД» для пригородных пассажирских перевозок во время и для Олимпийских игр в Сочи. Линейка локализованных для России поездов Siemens Desiro RUS получила в России коммерческое название «Ласточка». Стоимость одного поезда - от 10 до 12 млн евро в зависимости от партии поездов.

«Это перспективные, стратегические задачи, которые мы не решим за год-два. Но решим обязательно, я в этом уверен. Потому что от этого зависят темпы социально-экономического развития нашей области, качество жизни людей. И потому что с руководством Российских железных дорог мы разговариваем на одном языке», – сказал Сергей Жвачкин.

Также соглашение с РЖД предусматривает в 2019 году ремонт железнодорожного переезда на 89 км Томск II – Копылово. В рамках обеспечения безопасности и предотвращения травматизма на железнодорожных объектах соглашение предусматривает устройство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией за счет средств инвестиционной программы ОАО «РЖД». В текущем году такой переход появится на перегоне Томск II – Томск Грузовой 4 км ПК 7 (прилегающем к улицам Смирнова и Лесная).





Также РЖД будет участвовать в реализации проектов строительства путепроводных развязок в разных уровнях на пересечении железнодорожных путей и автомобильных дорог общего пользования, в части выноса ж/д коммуникаций из зоны строительства, согласования графика движения поездов и выделения необходимой техники.





«Для нас важным условием трехстороннего соглашения стал пункт об ограничении движения маневровых и грузовых составов в рабочие дни с 7 до 9 часов и с 17 до 19 часов через «Степановский» и «Мокрушинский» железнодорожные переезды, — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. – Ранее мы подписывали подобное двухстороннее соглашение. Сейчас руководство РЖД подтвердило свои обязательства в трехстороннем соглашении на уровне области. Мы со своей стороны берем обязательства продолжать строительство транспортной развязки на 76 км железной дороги Томск-Тайга, отремонтировать подходы и подъезды к новому пешеходному переходу со световой и звуковой сигнализацией».





Также муниципалитет продолжит оказывать поддержку отдельным категориям граждан в предоставлении права на бесплатный проезд в пригородных железнодорожных поездах.





Никаких цифр по соглашению между обладминистрацией и РЖД пока не озвучивалось.