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23 декабря,
2019
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Губернатор поручил вернуть томичам «Птичку»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сегодня, 23 декабря, на аппаратном совещании в администрации региона губернатор Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру и мэру Томска Ивану Кляйну сохранить производство конфет «Томская птичка», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сергей Жвачкин
Сергей Жвачкин

Если бизнесу не выгодно работать в центре города, предложите другие варианты размещения производства. Например, в нашем промышленном, на площадке «Березовой», которую мы специально построили для предприятий пищевой промышленности. Собственники «Красной звезды» — разумные люди, находите вместе решения, — поручил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Губернатор рекомендовал держать на особом контроле вопросы сохранения брендов региона: «У нас в Томской области брендов много, но разбрасываться ими нельзя, — сказал Сергей Жвачкин. — И, конечно, «Томская птичка» должна остаться в Томске».

«KDV Групп» пока никак не комментирует распоряжение губернатора. Напомним, что 12 декабря 2019 года пресс-служба «KDV Групп» сообщила, что в январе линия по производству конфет «Томская птичка» переедет на другую площадку – «КДВ-Яшкино». Именно этот холдинг владеет торговой маркой и кондитерской фабрикой «Красная звезда». Переезд в Яшкино Кемеровской области КДВ объяснило обветшанием здания фабрики и отсутствием возможности производить продукцию, не нарушая требований законодательства.


Получается, что только через две недели после официального объявления КДВ губернатор узнал о том, что «Томская птичка» улетает от нас в Яшкино навсегда. Оперативно.

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