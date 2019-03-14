Добрые новости
14 марта,
2019
1
фото
Новости

Губернатор Кузбасса заявил о запуске проекта по улучшению экологии региона

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил о запуске комплекса мероприятий по улучшению экологии региона под лозунгом «Чистый уголь — чистый Кузбасс». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. 

Губернатор Кузбасса заявил о запуске проекта по улучшению экологии региона
Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области

Наша главнейшая задача – это безопасность и комфортное проживание жителей региона. И мы ведем в этом направлении большую работу под лозунгом «Чистый Кузбасс – чистый уголь», — рассказал Сергей Цивилев. — Мы уходим от перевозок угля по дорогам общего пользования и вводим экологический стандарт, особое внимание уделяем переселению жителей с подработанных территорий.

Губернатор Кузбасса посетил поселок Маганак рядом с Прокопьевском. Люди в Маганаке живут на подработанной территории, а рядом в заброшенных шахтах работают черные копатели. Сергей Цивилев предложил рекультивировать подработанные земли, а жителей поселка переселить.


«Сейчас два варианта развития ситуации. Первый — ничего не делать и позволить здесь действовать черным копателям. Второй — согласованно работать с надежной, социально ответственной компанией, которая выполнит взятые перед жителями обязательства», — отметил глава Кемеровской области.


Напоминаем, в начале февраля 2019 года в городах Прокопьевске, Киселевске и Новокузнецке выпал черный снег. Экспертиза тогда установила превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе более, чем в два раза.

После сообщений в СМИ прокуратура начала проверку сообщений о выбросах на угольной фабрике «Прокопьевская», а после проверок приостановила работу угольной фабрики «Прокопьевская». Кроме того, местное УВМД завело два уголовных дела из-за загрязнения атмосферы в городах Кемеровской области.  

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.