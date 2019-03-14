Губернатор Кузбасса заявил о запуске проекта по улучшению экологии региона

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил о запуске комплекса мероприятий по улучшению экологии региона под лозунгом «Чистый уголь — чистый Кузбасс». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Наша главнейшая задача – это безопасность и комфортное проживание жителей региона. И мы ведем в этом направлении большую работу под лозунгом «Чистый Кузбасс – чистый уголь», — рассказал Сергей Цивилев. — Мы уходим от перевозок угля по дорогам общего пользования и вводим экологический стандарт, особое внимание уделяем переселению жителей с подработанных территорий.

Губернатор Кузбасса посетил поселок Маганак рядом с Прокопьевском. Люди в Маганаке живут на подработанной территории, а рядом в заброшенных шахтах работают черные копатели. Сергей Цивилев предложил рекультивировать подработанные земли, а жителей поселка переселить.





«Сейчас два варианта развития ситуации. Первый — ничего не делать и позволить здесь действовать черным копателям. Второй — согласованно работать с надежной, социально ответственной компанией, которая выполнит взятые перед жителями обязательства», — отметил глава Кемеровской области.





Напоминаем, в начале февраля 2019 года в городах Прокопьевске, Киселевске и Новокузнецке выпал черный снег. Экспертиза тогда установила превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе более, чем в два раза.