Губернатор Кузбасса заявил о запуске проекта по улучшению экологии региона
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил о запуске комплекса мероприятий по улучшению экологии региона под лозунгом «Чистый уголь — чистый Кузбасс». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Наша главнейшая задача – это безопасность и комфортное проживание жителей региона. И мы ведем в этом направлении большую работу под лозунгом «Чистый Кузбасс – чистый уголь», — рассказал Сергей Цивилев. — Мы уходим от перевозок угля по дорогам общего пользования и вводим экологический стандарт, особое внимание уделяем переселению жителей с подработанных территорий.
Губернатор Кузбасса посетил поселок Маганак рядом с Прокопьевском. Люди в Маганаке живут на подработанной территории, а рядом в заброшенных шахтах работают черные копатели. Сергей Цивилев предложил рекультивировать подработанные земли, а жителей поселка переселить.
«Сейчас два варианта развития ситуации. Первый — ничего не делать и позволить здесь действовать черным копателям. Второй — согласованно работать с надежной, социально ответственной компанией, которая выполнит взятые перед жителями обязательства», — отметил глава Кемеровской области.
Напоминаем, в начале февраля 2019 года в городах Прокопьевске, Киселевске и Новокузнецке выпал черный снег. Экспертиза тогда установила превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе более, чем в два раза.
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Пост от нашей подписчицы!Киселевск, посёлок Афонино! Это наша ЦОФ и её деятельность, как жить, что делать, куда стучаться, мы уже не знаем! #кемерово#кузбасс#регион42#новости42#вести42#kemerovo#kuzbass#region42#россия#город#инстаграманет#инста#новокузнецк#кузня#белово#юрга#полысаево#ленинсккузнецкий#прокопьевск#междуреченск#эффектчерногоснега
После сообщений в СМИ прокуратура начала проверку сообщений о выбросах на угольной фабрике «Прокопьевская», а после проверок приостановила работу угольной фабрики «Прокопьевская». Кроме того, местное УВМД завело два уголовных дела из-за загрязнения атмосферы в городах Кемеровской области.
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