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07 августа,
2019
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Губернатор Кузбасса требует остановить выдачу лицензий на золотодобычу

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев требует остановить выдачу лицензий на добычу россыпного золота, сообщает Интерфакс. Это связано с тем, что экологическая ситуация в Кузбассе ухудшается. Глава региона уже передал в Роснедра материалы по отзыву лицензий у двух действующих в регионе золотодобывающих компаний.


«Это небольшие месторождения, туда заходят только маленькие частные компании. Им был облегчен допуск, они берут лицензию на разведку и на добычу россыпного золота и действуют, как они это понимают», — заявил журналистам Цивилев на сегодняшней пресс-конференции. Что это за компании, глава не сказал.


Ранее сообщалось, что в июле сотрудники СОБРа в Кемеровской области остановили незаконную добычу золота на реках Кия и Кундат в Кемеровской области. Водоемы были загрязнены отходами.


В начале прошлогоднего лета жители поселка Макарак жаловались на загрязнение в реке Кия. Судебные приставы на месяц остановили работу золотодобытчиков ООО «Артель старателей «Аргут» и ООО «Диабаз». Компании не соблюдали экологические требования. Спецкомиссия также нашла нарушения у компании «Золотодобывающая компания «Берикуль». Осенью 2018 года артели прекратили работу.


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